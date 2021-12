9 mousseux pas chers mais excellents pour célébrer

Une trouvaille à l’épicerie Trouver un bon mousseux en épicerie n’est pas une mince affaire ! La sommelière Jessica Harnois nous simplifie la tâche avec ce nouveau vin effervescent de la gamme Bù. Il est mis au point avec du chardonnay de la même manière qu’un prosecco, ce qui lui donne un goût rafraîchissant. Il contient aussi un soupçon de vin de glace, pour plus de complexité et de longueur. Dans la flûte, le vin s’ouvre avec des notes de poire confite et de citron. Délicieux ! Bù édition limitée, mousseux avec vin de glace, prix suggéré 16 $ Tout en légèreté Les collines remplies de vignes de Conegliano, en Vénétie, ont inspiré le nom et l’étiquette de cette bouteille appelé le Rughe, ou « rides » en français. Dans cet endroit magique, au pays du prosecco, une variété de raisin est reine, le glera ! Ce raisin permet de créer des mousseux vifs et très parfumés. Cette bouteille en est un bon exemple. Ce vin rappelle les bonbons anglais, la verveine et la lime. Contrairement à certains proseccos, celui-ci ne laisse pas une impression sucrée en fin de bouche. Il apportera ainsi beaucoup de légèreté en fin de repas avec le traditionnel plateau de fromages.

Le Rughe Prosecco, Code SAQ : 14441991, 17,10 $

Bien de chez nous

Tout dans ce vin rappelle la Champagne : le long élevage en bouteille, l’assemblage de chardonnay et de pinot noir ainsi que la robe subtilement rosée. Pourtant, ce mousseux n’est pas français. Il est élaboré en Montérégie, par le domaine Saint-Jacques. La famille Quirion bichonne pendant plus de deux ans ses vins effervescents avant de les commercialiser. Et ça vaut la peine ! Fleurs et petits fruits rouges parfument le verre. Les bulles sont crémeuses et fines. Servi avec de la rillette de canard et un chutney de canneberge, que demander de mieux ?

Domaine St-Jacques Brut 2017, Code SAQ : 14473301, 35,00 $

Touche française

Les Tissot sont au Jura, en France, ce que les Tremblay sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean : très nombreux ! Dans cette région viticole blottie contre la frontière de la Suisse, plusieurs membres de cette famille sont vignerons. C’est le cas de Jacques Tissot, qui possède un vignoble à Arbois. Il y met au point ce magnifique mousseux digne d’un grand champagne. L’assemblage de chardonnay et de pinot noir dévoile des arômes de citron confit et de biscuit au beurre. Et le tout persiste longtemps en bouche.

Jacques Tissot Crémant du Jura, Code SAQ : 14133795, 27,55 $

Pour célébrer en grand

Rien de mieux que de sabler une bouteille de bulles. Pour ne pas rater son coup, il vaut mieux choisir un mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle, comme cette bouteille d’Afrique du Sud. Le domaine Boschendal produit une cuvée où les notes de pain grillé, de noix et de fruits mettent en appétit. Sa texture crémeuse prolonge le plaisir. À ce prix, impossible de se tromper.

Boschendal Methode Cap Classique Brut, Code SAQ : 13631864, 25 $