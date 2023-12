4 mousseux exquis et pas (trop) chers

La bonne affaire

Voilà un délicieux pétillant naturel qui se prête à toutes les occasions. Primo, parce qu’il est ultra sec – moins de 1,2 gramme de sucre par litre. Secundo, parce que son prix demeure imbattable. Ses levures indigènes lui apportent un jene-sais-quoi de fort agréable en bouche. Ce frizzante est fait à partir de raisins glera récoltés à la main par la troisième génération de la maison familiale Ca’di Rajo, en Vénétie, dans le nord de l’Italie.

Pétillant naturel Lemoss de Ca’di Rajo, 15,90 $ les 750 ml. SAQ

Français mais pas champenois

L’Alsace est reconnue pour ses rieslings. Mais cette région du nord de la France recèle aussi d’excellents mousseux, comme le crémant Wolfberger. La profusion de bulles qui s’en dégage étonne. Fait à partir de trois cépages (pinot blanc, pinot gris et riesling), ce brut accompagne avec bonheur des bouchées de fruits de mer ou encore des huîtres gratinées.

Crémant d’Alsace Wolfberger brut de la cave vinicole Eguisheim, 21,70 $ les 750 ml. SAQ

L’élégance italienne

Le contenu est-il aussi remarquable que la bouteille qui présente de jolis motifs ? Tout à fait. Ce prosecco plaira certainement à celles qui aiment les vins effervescents gourmands – ce qui s’explique par les 14 grammes de sucre par litre. Ample, il se déploie avec vivacité dans une palette aromatique riche.

Prosecco extra dry Brilla ! de Casa Vinicola Botter Carlo, 19,40 $ les 750 ml. SAQ

Fierté nationale

Ce n’est plus gênant de mettre un nectar québécois sur sa table. Oh que non ! Parmi nos heureuses trouvailles, ce mousseux du Domaine St-Jacques, à partager avec les invités les plus exigeants. Celui-ci se démarque par sa robe dorée, sa mousse exubérante et ses subtiles flaveurs de pomme et de poire. Un vin plaisir élaboré avec soin par la famille Du Temple-Quirion, en Montérégie, à partir de chardonnay et de vidal selon la méthode traditionnelle de la Champagne. À acheter les yeux fermés.

Mousseux brut Domaine St-Jacques du Domaine St-Jacques, 34,75 $ les 750 ml. SAQ et domainestjacques.com

