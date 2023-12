Comment choisir ses verres de vin

La forme de nos verres à vin a-t-elle une influence notre façons de distinguer les cépages et les arômes ? On fait le point.

Devant l’offre immense de verres de vin, il peut être difficile de faire le bon choix. Mais les viticulteurs du monde entier s’entendent sur une chose : une coupe n’est qu’un récipient dans lequel nous choisissons de verser du vin. Il n’y a pas de règles strictes concernant le matériau, le style ou la forme. Tout est permis.

Des gobelets décontractés aux verres soufflés imposants montés sur un pied ultra fin, nous avons déniché trois options polyvalentes qui conviennent autant aux rouges et aux blancs qu’aux rosés et qui ont fière allure.

Verres à dégustation Final Touch ISO, 40 $ pour 6

Nombreux sont ceux qui ont abandonné les coupes surdimensionnées et encombrantes du passé au profit de styles dits « universels » qui conviennent à presque toutes les boissons, du vin au saké en passant par le cidre. Les verres ISO ont gagné en popularité auprès des amateurs de vins naturels en Europe, puisque leur taille réduite encourage à prendre de plus petites gorgées et favorise donc une consommation plus modérée. Ceux-ci, en cristal, vont même au lave-vaisselle.

Gobelets transparents Duralex Picardie, 37 $ pour 6

Inutile de jeter son dévolu sur un verre à pied pour déguster un bon cru. Il faut cependant savoir que le vin se réchauffera plus vite au contact des doigts. Ces gobelets épais façon bistro, conçus pour être empilés, ont cependant moins de chance de se fracasser pendant le transport. Nous pourrons en plus les réutiliser sans gêne pour les cocktails !

Verres de vin Zalto Universal, 99 $ l’unité

Les verres de prédilection des buveurs les plus distingués sont signés Zalto. Fabriqués en Autriche et soufflés à partir d’un seul morceau de verre, ces récipients ultrafins sont résistants et métamorphosent un 5 à 7 ordinaire arrosé de vins en un rituel quasi religieux.

