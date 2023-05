Vins blancs : nos meilleures trouvailles à prix abordables

Un verre de blanc, c’est l’idéal pour les beaux jours. Surtout quand ce vin nous permet de voyager à petit prix en Italie, en Grèce, en France, en Hongrie et même au Québec et en Ontario.

Pajzos Tokaji, furmint, 2021

Et si on partait à la découverte des vins de la Hongrie ? On peut commencer par le Pajzos Tokaji, qui se distingue par son excellent rapport/qualité et sa robe d’un jaune pâle. Fait d’un cépage du terroir, le furmint, il séduit avec des arômes de poire et de lime de même qu’un bouquet floral en apothéose. C’est vibrant ! Surtout en accompagnement d’un bol de poké au saumon ou d’une pizza aux légumes grillés.

Vin blanc, Hongrie, code SAQ 860668, 15,05 $

Ktima Spiropoulos, mantinia, 2022

Une seule gorgée, et on comprend qu’on est ailleurs. Le cépage Moschophilero, unique à la Grèce, donne un nectar sec, à la limite astringent, à la couleur presque rosée qui tend vers l’orangé. En bouche, des notes de citron, de bergamote se déploient et persistent jusqu’à des pointes de miel – mais, on se rassure, ce vin n’est pas sucré. Un rapport qualité/prix difficile à battre pour ce passe-partout issu de l’agriculture biologique.

Vin blanc, Grèce, code SAQ 13190982, 17,30 $

Pas sages, riesling, 2022

Le riesling Pas sages est le fruit d’un échange fructueux entre l’Ontario et le Québec. Ce vin de la vallée du Niagara est en effet mis en bouteille au Québec – donc, parfait pour ceux et celles qui privilégient les produits locaux. Vif et chatoyant, il met de l’avant une belle harmonie où pointent des flaveurs de pomme verte. Il se boit en apéritif ou en accompagnement d’un tartare de crevettes nordiques, truite saumonée et avocat ou de brochettes de poulet à l’asiatique. Un délice.

Vin blanc, Canada, code SAQ 15067654, 17,50 $

Santa Margherita Valdadige, pinot grigio

Si rafraîchissant ! Ce pinot gris accompagnera avec bonheur les apéros qui s’étirent sur la terrasse. De petites bouchées aux fruits de mer en sublimeront les saveurs légères et délicates. Le vignoble se situe dans la région de Trentin Haut-Adige, dans le nord de l’Italie à la frontière de l’Allemagne, reconnue pour la qualité de ses vins blancs. Grâce à ses pratiques respectueuses de l’environnement, il a réussi à signer un pinot grigio ayant une empreinte carbone neutre. Une autre bonne raison de le déguster.

Vin blanc, Italie, code SAQ 964601, 20,30 $

La demoiselle de Sigalas, bordeaux, 2016

Oh ! C’est l’exclamation qui vient spontanément à la première lampée de ce nectar doré. Étonnant, ce bordeaux blanc. Fait de sémillon et de sauvignon, il a bonifié le bar rayé à la thaï qui l’accompagnait. Et de façon magistrale. Ça explose en bouche de fruits du verger et de miel – malgré un taux de sucre faible. Une complexité aromatique qui vaut le détour.

Vin blanc, France, code SAQ 14161243, 22,50 $

Prélude, Domaine Jonathan Didier Pabiot, pouilly-fumé, 2020

Ce vin nature ne passera pas inaperçu auprès des invités. C’est en effet la fête pour les papilles qui aiment les découvertes aromatiques. Ce sauvignon sec – moins de 1,8 g/l de sucre – laisse s’exprimer une certaine minéralité et un équilibre harmonieux. S’en dégagent des notes végétales fort agréables. L’artisan vigneron derrière cette cuvée, Jonathan Didier Pabiot, cultive des raisins en biodynamie – une coche de plus que l’agriculture biologique – et ça se goûte. Voilà un 26 $ bien investi.

Vin blanc, France, code SAQ 14707533, 26,20 $

Farnito Carpineto, chardonnay, 2020

Avis à ceux et celles qui aiment le chardonnay. Avec sa personnalité distincte, le Farnito Carpineto est à mettre au programme d’une prochaine dégustation entre amies. Il s’en dégage de subtils parfums de viennoiseries et de saveurs douces de vanille. À la fois gourmand et séduisant comme des vacances en Toscane. Il fait des merveilles avec des tetrazzini de dinde comme des fettuccine à la crème aux noisettes et à l’orange.

Vin blanc, Italie, code SAQ 366054, 26,95 $

