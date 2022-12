12 mousseux et champagnes pour célébrer sans se ruiner

NV Brut, Benjamin Bridge

Quelle superbe trouvaille de la Nouvelle-Écosse ! Tout en sobriété avec son étiquette noire, ce vin effervescent joue la carte de l’élégance. Et il réussit son pari. C’est à la fois racé, aromatique, fringant. Le mélange unique de cépages (acadie blanc, seyval, chardonnay, pinot noir) contribue à créer un mousseux aux saveurs complexes et foisonnantes.

Nouvelle-Écosse, code SAQ 13593239, 31 $

PetNat, Château des Cartes, 2021

Voilà un vin qu’on achète les yeux fermés. Des arômes de fleurs et de miel se manifestent dans le verre alors que de subtiles saveurs de pomme se révèlent au palais. Ce vin pétillant naturel à la robe jaune paille est élaboré à Dunham, dans la région de Brome-Missisquoi. À noter que le format est de 500 ml, parfait pour les célébrations en duo ou en solo. Il est aussi très sec : un taux de sucre à moins de 1,2 gramme par litre.

Québec, code SAQ 14562709, 19,90 $

Farnito brut, Carpineto, chardonnay

La maison vinicole Carpineto ne fait qu’en petites quantités son Farnito brut, créé selon la méthode traditionnelle (deuxième fermentation en bouteille). Alors, il faut se presser pour se procurer ce mousseux fait uniquement de chardonnay. La bulle est fine et la mousse, généreuse. Des notes de noix grillées, de miel, d’herbes fraîches se manifestent en bouche. Coup de cœur assuré.

Italie, code SAQ 11341855, 25,95 $

Tète Nat’ Les Parcelles, Les Tètes, 2021

Biologique et nature, ce vin de la Touraine y va d’une effervescence plus timide qu’un mousseux classique. Mais ses bulles sont si joyeuses ! On perçoit bien au palais les fruits du verger. Le sémillon (34 %), le len de l’el (33 %) et le mauzac (33 %) donnent un nectar frais, alerte et sec (taux de sucre à moins de 1,2 gramme par litre) qu’on adoptera pour longtemps. Une aubaine à ce prix.

France, code SAQ 13863770, 21,30 $

Cuvée de L’écusson rosé brut, crémant, Bernard-Massard

Ce mousseux rosé aux nuances cuivrées séduit par ses bulles vives et généreuses. Constitué de pinot noir, ce crémant présente de délicates notes de petits fruits. Un classique qui continue d’offrir un très bon rapport qualité/prix.

Luxembourg, code SAQ 11140674, 21,25 $

Pas sages brut, 2021

Cette nouveauté a fait son entrée à la SAQ cet automne. Et elle ne passe pas inaperçue avec sa bouteille transparente, sa robe jaune vert et son étiquette illustrée par l’artiste-peintre québécoise Mélanie Arcand. Vin de l’Ontario – mais mis en bouteille au Québec – élaboré selon la méthode charmat, Pas sages brut déploie une belle minéralité et des flaveurs de viennoiseries, de vanille et de poires avec ses cépages de chardonnay (45 %), riesling (35 %) et pinot noir (20 %). Se boit seul ou dans un cocktail.

Ontario, code SAQ 15040961, 19,75 $

Nos années folles, blanquette de Limoux, Domaine de Fourn, 2018

L’illustration sur l’étiquette de cette blanquette de Limoux attire le regard – une dame des années 1920 ouvre, impassible, une bouteille. Eh bien ! Le contenu est tout aussi attrayant. Les bulles fines dansent gaiement dans le verre. Très sec, ce mousseux se prête à l’apéro en accompagnement de bouchées de saumon fumé, de crevettes ou de guacamole maison. Excellent rapport qualité/prix.

France, code SAQ 220400, 16,80 $

Bottega Gold, Prosecco

La bouteille bling bling du Bottega Gold fait sensation pour souligner un grand événement. Et son contenu est à l’avenant avec sa robe très claire, jaune-vert. Il est composé uniquement de glera, un cépage italien caractéristique des vins effervescents Prosecco. Au nez comme en bouche, on sent bien la délicatesse de la pomme et la légèreté des bulles.

Italie, code SAQ 12456937, 28,70 $

Ammonite Château Gaudrelle, Crémant de Loire, brut extra

Ce crémant de la Loire se marie à merveille aux entrées de poisson et de fruits de mer ou tout simplement à des chips à la saveur de truffe. Les cépages de chenin blanc et de chardonnay lui apportent un bel élan de fraîcheur. Et les bulles sont fines et généreuses. À la fois floral et fruité, ce vin se déguste sans presse.

France, code SAQ 13908510, 23,75 $

Sébastien Brunet Vouvray, méthode traditionnelle brut, 2020

Charmante proposition que celle de Sébastien Brunet, jeune vigneron de la Vallée de la Loire, avec ce vouvray expressif à souhait. S’en dégagent des arômes de pommes vertes et de brioche au nez et au palais. Ce vin nature est bien sec, avec une mousse abondante. On l’achète et le rachète avec plaisir.

France, code SAQ 12846441, 23,75 $

Cuvée Léonie, Canard-Duchêne

On ne s’y trompe pas : on a affaire à un excellent champagne ! D’abord, un nez explosif où s’expriment les fruits du verger. Puis, en bouche, des notes de pain grillé et de brioche. La cuvée Léonie, du nom de la cofondatrice de la maison Canard-Duchêne qui date de 1868 – la vigneronne Léonie Duchêne –, présente une belle complexité avec ses cépages de pinot noir (50 %), de chardonnay (25 %) et de pinot meunier (25 %). Le Guide hachette des vins 2023 lui accorde deux étoiles, soit la mention de « vins remarquables ».

France, code SAQ11154700, 56 $

Grains de Celles, champagne Pierre Gerbais, extra brut

Un champagne mémorable qui fleure bon les fruits mûrs et le pain grillé. Les bulles tout en finesse se font exubérantes et forment une mousse soyeuse. Ce vin nature est constitué de pinot noir (50 %), de chardonnay (25 %) et de pinot blanc (25 %), qui lui donnent cette bonne dose de vivacité et de minéralité. On voudra y revenir pour chaque grande occasion.

France, code SAQ 13647014, 49,50 $

À lire aussi :

