Horoscope novembre 2023 : les prédictions

Le mois de novembre vous permettra de repartir sur du neuf après les éclipses d’octobre. Attendez-vous à ressentir en quelque sorte les effets d’un bon gros mal de tête : voyez dans cet état un signal pour entreprendre un travail d’introspection en faisant preuve d’honnêteté. Le mois à venir est donc une invitation à mettre de côté les croyances conditionnées et à explorer la liberté qui se trouve dans la nuance et les contradictions. Comme les feuilles mortes qui se transforment en terreau fertile, le mois qui débute symbolise la croissance et le renouveau des âmes en évolution, prêtes à embrasser la beauté de la transition.

Voici les dates à retenir en novembre :

Le 4, Saturne est en station directe au degré 0 en Poissons;

Le 8, Vénus entre en Balance;

Le 9, Mercure entre en Sagittaire;

Le 13, il y a une nouvelle lune au 20e degré en Scorpion;

Le 22, le Soleil entre en Sagittaire;

Le 24, Mars entre en Sagittaire;

Le 27, c’est la pleine lune au 4e degré en Gémeaux.

Scorpion

Préparez-vous à effectuer un voyage rafraîchissant au cours du mois à venir. La santé holistique est votre passeport pour le renouveau, alors nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme. Faites l’inventaire de vos dépenses et visez la stabilité financière. Ménagez-vous quelques « retraites d’ermite », vous en avez besoin pour l’introspection et les activités créatives. Le monde entier vous permet de vous concentrer sur votre bien-être : attendez-vous à connaître de nouveaux départs sur plusieurs plans. Vos projets créatifs prendront forme au fil des jours, à condition que vous restiez ouverte à l’aventure et n’hésitiez pas à prendre des risques.

Sagittaire

En novembre, préoccupez-vous de votre état de santé général et de l’orientation que vous souhaitez donner à votre vie. Préparez-vous à voir ressurgir des idées du passé qui pourraient vous aider à résoudre des problèmes relationnels. Cherchez le réconfort dans la compagnie de vos amis et profitez de moments de détente et de plaisir dans votre communauté. Cette période en est une de découverte de soi et de résilience, durant laquelle vous braverez les obstacles avec une force tranquille. N’oubliez pas que vous avez la capacité de persévérer. Un grand voyage vous attend, lancez-vous.

Capricorne

En regardant vers l’avenir, vous ressentez un désir impérieux de solitude, voire d’éloignement. Pourtant, la compagnie d’êtres chers vous tient également à cœur. Il est temps de trouver un équilibre. Votre vie publique et professionnelle vous apportera une certaine douceur dans les mois à venir. Profitez donc de votre solitude pour y voir plus clair, mais ne renoncez pas à partager des moments de joie avec votre entourage. Trouvez une harmonie entre l’extraversion et l’introversion qui enrichissent à la fois votre monde intérieur et votre monde extérieur.

Verseau

Vous aspirez ardemment à partir en exploration, que ce soit lors d’un voyage ou à travers de nouveaux apprentissages. Élargissez votre horizon et libérez votre esprit. Vous trouverez le repos et le renouveau dans l’étreinte d’amis bien-aimés et au sein de votre communauté. De nouveaux départs se profilent dans votre vie et vos aspirations professionnelles pourraient s’exprimer plus nettement. Vous pouvez espérer que certains fardeaux s’allègent, ce qui vous permettra de progresser. Certes, le chemin sur lequel vous avancez est tortueux, mais vous pouvez anticiper des changements avec optimisme.

Poissons

Les journées à venir aiguiseront votre sens de la discipline, vous donnant les moyens d’étancher votre soif de bien-être. Laissez la grâce et l’autocompassion s’écouler comme de doux ruisseaux qui apaiseront tous vos maux, physiques ou autres. Prenez conscience des nouveaux départs qui jalonnent comme autant de petites lumières votre chemin de vie personnel et professionnel. Vous pourriez vous découvrir de nouvelles envies d’apprentissage qui vous entraîneront dans un domaine d’étude enchanteur ou, à tout le moins, divertissant.

Bélier

Au cours du mois à venir, laissez la trame des relations se tisser dans votre vie et vous donner l’amour dont vous avez tant besoin. Trouvez auprès des personnes qui vous soutiennent le réconfort qui vous permettra de surmonter les chagrins et les pertes. Et si l’occasion se présente, échappez à la banalité du quotidien en partant à l’aventure : dans l’impulsion donnée par l’inconnu, vous découvrirez les couleurs éclatantes de votre vie. Avec un peu de chance, ce sentiment de renouveau réchauffera vos froides journées d’hiver. Prenez ce chapitre de votre vie comme un voyage vers la guérison, la croissance et la redécouverte de la riche diversité de votre existence.

Taureau

Au cours du mois à venir, pensez à rechercher des occasions de collaboration et à créer quelque chose de beau avec des personnes qui partagent vos idées. Faites preuve de bienveillance envers vous-même en vous offrant quelques luxes et du repos. Évitez le surmenage : ne recherchez pas la reconnaissance à tout prix. Dans cet équilibre délicat, vous découvrirez l’harmonie d’une vie épanouie, enrichie par des collaborations fructueuses, la prise en charge de votre santé et la saine interaction du travail et du repos.

Gémeaux

Au cours du mois de novembre, profitez de la stimulation que procure l’exploration créative. Votre vie professionnelle sera tonifiée par une nouvelle inspiration, qui lui donnera une raison d’être. Nourrissez cette inspiration en entretenant soigneusement vos relations – amoureuses ou amicales – et en puisant de l’énergie auprès de vos amis et des personnes qui vous sont chères. Laissez leur passion et leur créativité éclairer votre parcours personnel et professionnel.

Cancer

Au cours du mois à venir, vous devrez jongler avec les exigences professionnelles et les responsabilités familiales, ce qui représentera un exercice délicat. La clé de votre succès, chère native du Cancer, c’est de trouver l’équilibre entre la paix du sanctuaire et le frisson que procure l’ambition. Modérez votre ardeur et préservez votre énergie en prenant le temps de vous reposer et de profiter de joies simples, bien au chaud à la maison. Vous êtes capable de danser sur cette belle corde raide.

Lion

Au cours du mois qui débute, recherchez la beauté dans votre quartier. Il recèle sans doute d’agréables surprises pour qui sait les débusquer. C’est le moment de vous amuser et de goûter aux plaisirs simples de la vie. Stimulez votre créativité en lançant des projets dans le confort de votre foyer. Surtout, chérissez et nourrissez vos relations importantes, car vous y trouverez un regain d’espoir et un sentiment d’appartenance.

Vierge

Au cours du mois à venir, votre vie pourrait vous apporter un peu de souplesse et vous permettre de vous faire plaisir. Afin de donner encore plus de sens aux petits bonheurs que vous vous offrez, envisagez de soutenir les créateurs et les entreprises de votre région. Par ailleurs, vos relations subissent une transformation; elles évoluent tout en mûrissant. Ayez confiance en ce processus, car vous vous renforcez tous ensemble, en tissant des liens qui résistent au temps et aux épreuves.

Balance

Au fil du mois qui commence, concentrez-vous sur la mise en place de routines quotidiennes qui améliorent votre vie. Obéissez à une discipline – mais n’y voyez pas une contrainte, plutôt une main qui vous guide vers vos aspirations. Découvrez les ressources dont vous avez besoin pour vous épanouir et pas seulement pour survivre. Allez-y à votre rythme, sans précipitation, en appréciant la douceur de la solitude. Dans le mouvement tranquille de la routine, vous trouverez une vie plus consciente et vous en ferez une œuvre d’art, un jour à la fois.

