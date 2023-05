Horoscope de juin 2023 : les prédictions astrologiques

Le mois de juin est celui du solstice d’été, c’est-à-dire du début de l’été dans l’hémisphère Nord, le moment où la chaleur monte et où les nuits plus fraîches nous soulagent. Les deux derniers mois ont été marqués par des conditions astrologiques difficiles. Espérons que celui de juin apportera un peu d’aisance là où l’effort a dominé, de la joie là où la tristesse s’était installée et plus de fluidité là où les restrictions nous ont lourdement affectés. Laissez-vous fondre de plaisir en savourant tous les délices qui passent à votre portée.

Voici les dates à retenir en juin :

Le 3, c’est la pleine lune au 13e degré en Sagittaire;

Le 5, Vénus entre en Lion (et y restera jusqu’au 8 octobre);

Le 11, Pluton rétrograde entre de nouveau en Capricorne et Mercure entre en Gémeaux;

Le 17, Saturne rétrograde au 7e degré en Poissons et il y a une nouvelle lune au 26e degré en Gémeaux;

Le 21 est officiellement le premier jour de l’été, le solstice, qui correspond à l’entrée du Soleil en Cancer;

Le 26, Mercure entre en Cancer.

Gémeaux

Le mois de juin est consacré à la recherche de la beauté et de l’inspiration dans les petites choses du quotidien. Après tout, c’est la somme des petits moments qui trace le portrait général. Vous serez amenée à réfléchir à votre identité. Si vous vous sentez coincée et forcée de prendre des décisions, la météo astrologique du mois de juin vous incitera à le faire en fonction de vos valeurs et non des attentes des autres.

Cancer

Le mois à venir sera un bon moment pour réévaluer votre rapport avec vos sources de soutien, qu’elles soient tangibles ou intangibles, qu’il s’agisse de vous-même ou de vos relations. Ressentez-vous un sentiment de plénitude ou, au contraire, avez-vous souvent l’impression de tourner à vide ? Connaissez-vous une certaine instabilité qui nécessite des ajustements ? L’importance des ressources dont vous pensez disposer influence directement vos capacités et votre façon de vous présenter dans le monde.

Lion

Vous aurez envie d’intensifier vos pratiques de soins personnels au cours du mois (et au-delà). Faites preuve de créativité dans la manière dont vous les concrétiserez, car les gestes d’amour envers soi-même n’ont pas à être dirigés vers l’intérieur. Peut-être que votre façon de vous occuper de vous prendra la forme d’actions collectives auxquelles vous participerez dans votre communauté. Peut-être s’agira-t-il de relever un défi qui vous fera sortir de votre zone de confort. Peu importe, prouvez-vous à vous-même que vous êtes votre meilleur soutien, quoi qu’il arrive.

Vierge

La saison estivale sera faite de contrastes. Vous êtes prête à être très visible en vous soumettant à des exigences professionnelles ou en vous acquittant de responsabilités liées à la collectivité. Mais vous commencez également à vous relaxer après une période particulièrement chargée en profitant d’un repos et d’une détente de qualité, peut-être en solo. Tournez-vous vers l’art – qu’il s’agisse de création ou de simple appréciation – pour vous aider à apaiser votre corps, votre esprit et votre âme. Avec un peu de chance, vous parviendrez à dégager suffisamment de temps pour « être », pour vous dissocier en quelque sorte, bref, pour ne pas vous préoccuper des autres.

Balance

La météo astrologique de juin éveille votre côté social, qui est prêt à explorer, à être vu et à s’amuser avec son entourage. Donnez rendez-vous à vos amis ou préférez les rencontres impromptues. Et oubliez tout ce qui est trop recherché : rien ne vaut la simplicité. L’intérêt de se montrer est de se reconnecter. Si vous vous sentez particulièrement déprimée ou seule, ne sous-estimez pas le bien que peut vous faire une rencontre toute de légèreté au soleil. Avec un peu de chance, elle vous comblera là où vous avez besoin de plus d’amour.

Scorpion

Le mois à venir marque le début d’une période assez longue au cours de laquelle vous montrerez vos contributions au monde d’une manière plus publique et visible. Selon le contexte où vous évoluez, ces contributions peuvent être en rapport avec votre métier, mais il peut aussi s’agir de tout autre chose ! D’une confidence, peut-être, issue d’une zone vulnérable que vous vous sentez obligée de révéler et d’exprimer clairement ? C’est le moment d’en apprendre davantage sur ce qui donne un sens à votre vie et sur les formes d’expression qui vous semblent les plus authentiques actuellement.

Sagittaire

Rêvez-vous de pimenter votre quotidien ? Peut-être attendez-vous une aventure unique ? Le mois de juin est le mois par excellence pour s’imprégner de l’énergie joyeuse, insouciante et bohème propre à l’atmosphère estivale. Vous pourriez être d’humeur à sortir davantage pour partir à la rencontre de nouvelles personnes. N’oubliez pas de vous ménager des moments de tranquillité pour contrebalancer tous les moments d’extraversion.

Capricorne

Le début de l’été est un bon moment à la fois pour s’acquitter de toutes ses obligations et pour consacrer du temps à ses relations importantes. Pendant l’été de cette année, vous pourriez être portée à décortiquer votre nature psychologique, en particulier la façon dont vous réagissez au changement et aux choses qui prennent fin. Par conséquent, vos conversations avec les gens seront peut-être marquées par un désir d’établir un lien profond avec des expériences de perte que vous avez vécues. Partager son chagrin peut être un moyen de se soigner.

Verseau

Les relations (de toutes sortes) seront au centre de vos préoccupations à partir de ce mois-ci et pour les mois à venir : vous passerez en revue les différentes dynamiques qui caractérisent vos relations avec les gens. Après tout, le dénominateur commun de toutes ces dynamiques, c’est vous. Voici des questions à considérer : comment faites-vous l’expérience de la joie et de la beauté dans vos relations ? Comment exprimez-vous et accueillez-vous la créativité dans vos partenariats ?

Poissons

Ménagez-vous autant que faire se peut, chère native des Poissons. Le mois à venir vous incitera, espérons-le, à endosser moins de responsabilités afin de pouvoir prendre soin de votre santé à tout point de vue. Si vous vous sentez particulièrement mal en point, ou à plat sur le plan affectif, prenez le temps d’avancer doucement dans vos journées, un moment après l’autre. Inutile de vous forcer à vous réjouir si vous ne ressentez pas de joie : donnez-vous de l’espace et voyez ce qui vient.

Bélier

Le plaisir indulgent et le jeu créatif sont les maîtres mots pour vous, chère native du Bélier. (Peut-être une petite idylle aussi, si vous êtes partante.) Le mois de juin marque le début d’une longue période au cours de laquelle vous serez invitée à réfléchir au rôle de la joie dans votre vie. Non pas dans un sens frivole, mais plutôt en ce qui a trait à votre façon de partager l’intimité dans des expériences agréables (de tous ordres) et à l’impact que cela a sur votre trajectoire de vie. L’intimité, c’est aussi la vulnérabilité que l’on révèle en se montrant et en étant ouverte à partager ce que l’on cache habituellement.

Taureau

Répandez la joie qui caractérise l’ambiance estivale en faisant venir les gens à vous. Pour autant, ne vous sentez pas obligée d’être l’hôte parfaite, car vous serez probablement occupée à bricoler ou à terminer des projets en retard, ou alors, vous souhaiterez rester détendue en ne vous engageant pas dans des projets précis. Honnêtement, c’est le meilleur moment de l’année. Faites preuve de plus de spontanéité et voyez où vos journées vous mènent.

