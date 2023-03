Prendre soin de soi : 4 gestes salvateurs

Dans le tumulte du quotidien, on se sent souvent débordées, courbaturées, épuisées. Pour se requinquer, rien de mieux que ces 4 gestes – même s’ils ne sont pas révolutionnaires.

1er geste

Parler à une amie (ou quelqu’un qu’on apprécie)

Appeler un être cher : ce geste tout simple a des effets positifs sur notre bien-être. En effet, une seule conversation de qualité avec un ami réduit la sensation de stress à la fin de la journée, selon une étude réalisée par l’Université du Kansas.

Dans le cadre de cette recherche scientifique, 900 participants étaient invités à entrer en contact avec l’un de leurs amis une journée précise. Différents types de discussion étaient proposés. Certains devaient plaisanter, d’autres formuler des compliments ou lancer une discussion plus sérieuse, entre autres. Le soir venu, les participants évaluaient leurs sentiments de stress, de connexion, d’anxiété, de bien-être et de solitude. Résultat : ils obtenaient tous de meilleurs scores que le groupe témoin et ce, quel que soit le type de conversation qu’ils avaient eu.

Voilà qui donne envie de décrocher le téléphone ! Mais pour parler de quoi, au juste ? Étonnamment, « le sujet de la conversation n’a pas vraiment d’importance », explique le professeur de communication Jeffrey Hall, qui a cosigné l’étude. En effet, c’est le simple fait d’échanger avec un proche qui remonte le moral des individus.

« Je crois que la raison pour laquelle avoir des conversations significatives nous aide à nous sentir mieux est qu’elles répondent à notre besoin d’appartenance, poursuit-il. Tout le monde a besoin de se sentir accepté et considéré. Une communication de qualité nous permet de nous sentir connectés et moins stressés car elle répond à un besoin que nous avons tous. »

Fait non négligeable, le chercheur a noté que les discussions en personne étaient associées à de meilleurs niveaux de bien-être que les interactions par visioconférence ou sur les médias sociaux.

2e geste

Se relaxer au spa

Une fatigue dont on ne vient pas à bout ? Un coup de blues à chasser ? Ou simplement l’envie de décrocher ? Toutes les raisons sont bonnes pour s’offrir une journée de détente au spa. C’est un moment privilégié pour se recentrer sur soi.

Un coup de cœur : le Strøm spa nordique de l’Île-des-Sœurs. On s’étonne chaque fois de trouver cette oasis de calme à une dizaine de minutes du centre-ville de Montréal. L’illusion de se trouver en pleine nature est parfaite grâce au lac des Battures qui borde les installations. On peut passer des heures à effectuer le circuit d’eau extérieur, à alterner entre les bassins chauds et les bains froids. Vrai qu’il faut un peu de courage pour s’immerger dans l’eau glacée, mais la relaxation qui s’ensuit, au coin du feu sous une yourte ou lovée dans une chaise suspendue, n’est que plus délicieuse.

Puisqu’on est là pour se gâter, on peut évidemment ajouter un massage à l’expérience. Si la météo le permet, des massothérapeutes exercent même sous une tente sur pilotis, tout près de la berge. Autre petit luxe à découvrir : le restaurant du Strøm, baptisé Nord, qui vaut à lui seul le détour. Des plats d’inspiration scandinave y sont préparés avec des ingrédients issus de notre forêt boréale. Le souvenir du dessert dégusté, un financier au sarrasin et aux champignons sauvages, suffit pour nous replonger dans un état d’extase…

Expérience thermale, comprenant l’accès au circuit d’eau de Strøm spa, 59 $ ou 79 $, selon le jour et l’heure, Île-des-sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke, Vieux-Québec. stromspa.com

3e geste

Recevoir et donner un massage maison

Si on ne peut pas aller au spa, on fait venir le spa à nous. On prend congé un jour de semaine pendant que les enfants sont à la garderie ou l’école. Des bougies, du bain moussant, une musique relaxante. Voilà ce qu’il faut pour s’offrir un après-midi de spa à domicile.

Pourquoi ne pas faire participer son ou sa partenaire ? On lui demande de se glisser dans le rôle du massothérapeute. Pour une expérience optimale – sans voile huileux –, on utilise les pains de massage de Lush, à base de beurres de cacao et de karité. On le fait glisser sur la peau sur laquelle il laisse un filtre soyeux parfumé à la lavande. La sensation est aussi agréable qu’avec une huile à massage traditionnelle. Et après, bien sûr, on rend la pareille à l’être aimé.

Pain de massage de Lush, 13 $ ou 14 $, selon la flagrance, les 65 g. lush.ca

4e geste

Se déconnecter pour une journée

L’époque est à l’hyperconnectivité. On travaille, on se divertit, on magasine, on s’informe et on s’entraîne en ligne. Or, passer plus de 4 heures par jour devant un écran à des fins de loisirs est associé, entre autres choses, à un surcroît de détresse, à une santé physique affaiblie et à des problèmes de sommeil, selon une étude montréalaise. Et si on prenait congé de son téléphone pour une journée ?

Le mouvement Pause ton écran, qui fait la promotion d’une utilisation saine et équilibrée des écrans, propose quelques trucs pour relever le défi d’une journée déconnectée. On peut inviter les membres de sa famille à participer en laissant eux aussi de côté leurs appareils pendant 24 heures. Il sera ainsi possible de passer du temps ensemble tout en limitant les tentations !

Et pour éviter le FOMO (Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose d’important), mieux vaut planifier sa journée avec des activités zéro techno qu’on aime, comme une randonnée, de la lecture, une soirée de jeux de société… Petit rappel : la joie sera plus intense sans les notifications pour nous interrompre.

Au terme de l’expérience, on constatera peut-être à quel point la technologie a une emprise importante sur sa vie. On peut aussi en profiter pour faire du ménage parmi les applications qui nous gobent trop de temps, ou pour désactiver certaines notifications. Et qui sait, la journée sans écran deviendra peut-être une tradition annuelle !

