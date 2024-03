3 somptueux nouveaux spas au Québec

L’urbain

Spa Carré Saint-Louis

Cette nouvelle enclave de paix, creusée sous terre en plein cœur de Montréal, invite discrètement à une dé-connexion totale, à l’abri du tapage urbain.

Lors de notre passage, les étages supérieurs sont en pleine réfection. Les nouvelles chambres y seront tout aussi apaisantes et modernes, nous promet-on, que le hall d’entrée signé MU Architecture avec ses arches contemporaines, ses coloris opalins et ses matières soyeuses. La gestionnaire, Nathalie Vallières, nous remet un peignoir, une serviette et, belle attention, un sac biodégradable pour ranger notre maillot mouillé après notre saucette dans le circuit thermal.

Premier arrêt : le vestiaire, plutôt exigu mais à la propreté exemplaire et avec des cadenas autoverrouillants pratiques. Sans clés dans les poches et un peu agité au terme d’une longue semaine de travail, nous retrouvons Éric, le massothérapeute étoile du spa. Sa voix rassurante, ses mains savantes et ses petites attentions (coussins sous les épaules pour les aligner avec le dos, serviettes chaudes pour essuyer l’huile sur le corps et massage des tempes en conclusion) nous font oublier le temps. Une heure plus tard (déjà !), « vous devez maintenant vous infliger le supplice de la détente dans les bains », plaisante Éric. Géhenne acceptée.

Le gargouillement de chutes d’eau et les effluves d’eucalyptus nous accueillent dans une cache à l’ambiance tamisée aménagée en long couloir, au sous-sol. D’un côté, un sauna sec vitré et rétroéclairé avec un bassin froid – ou plutôt tempéré – et de la glace concassée à portée de main. À l’autre extrémité, un grand jacuzzi ainsi qu’un hammam à l’eucalyptus, muni de douches froides à l’intérieur, nous permettent de nous imprégner longuement de vapeurs chaudes. Ensuite, retour au cœur du spa pour jouir de la douce euphorie post-thermothérapie sur des matelas confortables séparés par des traversins que nous prenons en cuillère.

La capacité d’accueil est limitée à 20 personnes, mais comme l’espace est étroit, l’été, nous préférerons peut-être nous prélasser sur la terrasse aménagée, sur le toit.

Thermothérapie : de 45 $ (pour les étudiants) à 75 $ (pour un adulte la fin de semaine). Massage suédois de 60 minutes : 115 $

3470, rue Saint-Denis, Montréal, spacarrestlouis.com

L’élégant

Spa Manoir Hovey

Au pied du Manoir Hovey, nommé à trois reprises meilleur hôtel de villégiature au Canada par le magazine américain Travel+Leisure, a émergé une pimpante oasis ouverte sur la nature où chaque détail a été pensé – par LAMAS Architecture et Alain Bellavance, entre autres – pour balayer les tensions.

Nous arrivons à la pluie battante. Un épais brouillard couvre le site bordé par le lac Massawippi et planté d’arbres matures. Devant nous, la vapeur dégagée par l’immense piscine chauffée à l’année voile encore davantage le paysage estrien qu’on devine grandiose par beau temps. « Pas grave, le spectacle est de l’autre côté », nous promet l’accueillante directrice du spa, Mélissa Provencher.

Une œuvre contemporaine d’une artiste locale et des étagères aux lignes pures garnies de luxueux soins naturels hongrois (Eminence) et allemands (Babor) nous accueillent dans le décor ivoire du spa, qui embaume la lavande. Une fois notre robe de chambre nouée, début du circuit thermal, dont presque toutes les installations offrent un majestueux point de vue sur le lac. Nous passons paisiblement du sauna sec au bassin froid, puis du sauna humide aux douches froides où il est possible de s’exfolier avec du sel rose de Saskatchewan. Puis nous nous posons avec ravissement sur les sofas duveteux ou les chaises longues coussinées ou encore devant le feu extérieur qui crépite malgré l’averse. Les plus téméraires peuvent aussi faire trempette dans le lac !

Puis vient la pièce de résistance : le traitement. Si plusieurs se laissent tenter par le soin signature du spa, le facial « Éclat au miel Hovey », qui raviverait le teint en plus d’améliorer l’élasticité de la peau, nous optons pour un massage thérapeutique. Nous nous assoupissons au bout de quelques minutes, en pleine matinée. Les mains expertes d’Audrey, notre thérapeute, ont eu raison de nous. Comment est le réveil ? Pas mal du tout dans l’un des nouveaux édens québécois de la détente.

Thermothérapie : 75 $ (les clients de l’hôtel ont 50 % de rabais) ou gratuit avec réservation d’un soin. Massage suédois de 60 minutes : 145 $

575, rue Hovey, North Hatley, manoirhovey.com

Le contemporain

Sabbya

On échappe au ramdam du Village, à Montréal, en franchissant les portes dorées de ce multicentre avant-gardiste du bien-être et de la beauté, d’une surface de 8000 pieds carrés et situé à quelques pas du métro.

À peine avons-nous fait un pas à l’intérieur, dans un sublime décor mid-century aux nuances terracotta que le personnel s’empresse de nous servir une boisson infusée

à la chlorophylle pour inviter notre corps à la détente. Notre massothérapeute, Francis, nous convie d’abord à un bain de pieds – une douce attention – tout en nous questionnant sur nos douleurs musculaires. S’ensuit un massage aussi déroutant que fabuleux : Francis a délié nos muscles tendus, même ceux de l’abdomen, à coups de manipulations inédites, pour nous, mais souveraines. Nous en ressortons ramolli, avec une aisance de mouvement renouvelée et une promesse de revenir très vite.

Dernier arrêt : l’expérience thermale. Quelle chance, nous sommes seuls à profiter de cet antre (encore) secret au décor hyper actuel. Nous flânons dans le jacuzzi d’un noir déstabilisant sous l’éclairage tamisé des luminaires québécois Authentik cordés au plafond, puis dans les saunas (humide d’abord, aux murs couverts de marbre, sec ensuite), tous situés à un pas de matelas douillets séparés par des voiles. Nous essayons aussi la douche « expérience » qui, une fois le fonctionnement des multiples jets maîtrisé, s’avère plaisante. Bonne chance, cela dit !

Ceux qui ont envie de papoter feront un détour par la salle de repos adjacente, où on peut se plonger dans des magazines en sirotant un thé. Après cette expérience novatrice en tous points, nous regagnons les rues de Montréal, joyeusement déboussolé et parfaitement relaxé.

Thermothérapie : 75 $. Massage suédois de 50 minutes : 135 $

1580, rue Sainte-Catherine E., Montréal, sabbya.com

