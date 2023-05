Tinder et cie : pour le meilleur et pour le pire

Impossible d’oublier le jour où j’ai découvert Tinder. C’était un 14 février. La nuit tombait sur ma première Saint-Valentin de célibataire en six ans. Seule dans mon trois et demi, je venais de faire défiler un kilomètre de déclarations émues et de photos de bouquets de fleurs sur mon fil Facebook, quand j’ai senti un déclic. Après des mois passés à soigner une peine d’amour, j’étais prête à tourner la page. La célibataire inexpérimentée que j’étais allait passer à l’action. Tout de suite ! Dans un mélange d’excitation et de honte, j’ai télé chargé Tinder, dont mes collègues parlaient depuis des semaines. C’est ainsi qu’a commencé mon aventure avec la plus populaire des applications de rencontres, qui compte aujourd’hui 75 millions d’utilisateurs actifs. Je me suis mise à balayer du doigt des photos d’hommes sur l’écran de mon téléphone (vers la droite s’ils me plaisaient, sinon vers la gauche). Ma messagerie a rapidement été remplie par ceux qui avaient aussi balayé ma propre photo vers la droite : les fameux « matchs ». Je voulais du nouveau ? J’étais servie. Depuis sa création en Californie, en 2012, Tinder soulève les passions. La plateforme, qui a recours à la géolocalisation pour proposer des candidats à proximité, a été accusée de n’être qu’un outil pour baises d’un soir, d’imposer une vision consumériste des rapports amoureux où seule l’apparence compte, de cautionner le harcèlement, voire d’être un repaire de prédateurs sexuels. Bref, Tinder était-il en train de tuer la romance ? Une décennie plus tard, l’appli demeure extrêmement prisée. Offerte dans 197 pays, elle a atteint un sommet d’activité en enregistrant pas moins de trois milliards de balayages (« swipes ») en une seule journée de mars 2020, lorsque la pandémie confinait nos vies amoureuses. Et ce, malgré l’apparition d’une panoplie d’outils semblables s’inspirant de la même mécanique – Bumble, Hinge, Happn… il y en aurait plus de 1 500 – qui grugent une partie de sa clientèle. Avec 32 % des parts de marché aux États-Unis, Tinder continue de s’imposer dans le domaine de l’amour numérique. L’engouement pour les sites et applis du genre est tel que, de l’avis de certains sociologues, c’est sur Internet que la majorité des couples se formeront à l’avenir. C’est peut-être même déjà le cas : en 2017, 39 % des nouveaux couples américains hétérosexuels se seraient connus en ligne, contre 22 % en 2009, selon une étude publiée dans la revue officielle de l’Académie nationale des sciences. En parallèle, tous les moyens traditionnels de trouver l’âme sœur – grâce à ses amis, dans un bar ou même sur les bancs d’école… – déclinent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. « Rechercher des partenaires en ligne est devenu bien plus acceptable aujourd’hui. Ça ne revêt plus l’étiquette du loser . La pandémie a aussi énormément contribué à normaliser tout ce qui se passe en virtuel », observe Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l’UQAM qui s’intéresse aux questions d’intimité. Évidemment, en cette Saint-Valentin 2015, je ne pouvais rien prédire de tout cela. Fébrile, je multipliais les « matchs » sur l’application à la petite flamme orangée, sans savoir si j’allais tomber sur l’homme de mes rêves… ou si j’allais m’y brûler les doigts. Après le « match » Non ! Non, oui… Jamais de la vie ! Pendant des mois, j’ai repoussé ou approuvé des centaines d’inconnus d’un mouvement de l’index. J’ai eu des rendez-vous avec un sommelier, un humoriste de la relève, un étudiant en médecine, un éclairagiste de cinéma et un pompier. Des hommes que je n’aurais sans doute pas croisés sans ce coup de pouce de la technologie, compte tenu de nos domaines d’activité différents. Et c’est là un des avantages indéniables de l’amour à l’ère d’Internet. Car malgré tout ce que l’on en dit, les plateformes de rencontres ont élargi comme jamais le terrain de jeu amoureux. « Depuis leur apparition, on constate une augmentation des mariages entre conjoints de classes sociales ou d’origines ethniques différentes, poursuit Chiara Piazzesi. Ça ne peut être considéré comme la seule explication, mais les couples étaient beaucoup plus homogènes quand on était limité au cercle d’amis ou au milieu professionnel. » Pour les personnes de la diversité sexuelle, les applications de rencontres ont aussi changé la donne. Si 30 % de la population adulte américaine en a déjà utilisé une, du côté de la communauté LGBTQ+, cette proportion bondit à 55 %, selon une étude du Centre de recherche Pew, un éminent institut de recherche indépendant en sciences sociales, dont le siège est à Washington. Grindr, destinée à l’origine aux hommes gais, a d’ailleurs pavé la voie à Tinder en géolocalisant ses membres dès 2009. « Historiquement, la communauté LGBTQ + a toujours adopté les technologies de communication, puisqu’il y avait un danger à être out en public », dit Stefanie Duguay, professeure de communications à l’Université Concordia, qui a elle-même rencontré sa conjointe sur une appli. Ses recherches s’intéressent à la manière dont les femmes queer – qui se définissent autrement qu’en fonction des étiquettes « féminin/masculin » et « hétérosexuel/homosexuel » – utilisent les réseaux sociaux. « Annoncer son identité sexuelle en ligne permet également de répondre à un besoin de reconnaissance, poursuit-elle. Car il n’y a pas toujours de signes très apparents pour déterminer si quelqu’un est queer, par exemple. » Les applis ont aussi donné espoir aux personnes qui, au jeu de l’amour, étaient défavorisées. Pensons aux parents séparés, aux introvertis ou aux célibataires aînés, tous ceux dont le profil ne permet pas d’enfiler les 5 à 7. Téléphone en main, la quête d’un partenaire est devenue plus accessible. Rencontre virtuelle, couple réel Cela dit, les couples formés sur Internet sont-ils aussi durables ? Oui, ou enfin pas moins que les autres. En fait, aucun lien entre contact en ligne et rupture amoureuse n’a été établi jusqu’à maintenant. « Une fois que les personnes forment un couple, la façon dont elles se sont connues ne détermine ni la qualité de leur relation ni sa longévité », précise l’étude publiée par l’Académie nationale des sciences. « Que les premières interactions aient eu lieu par téléphone ou par texto, on aboutit à une relation hors ligne très typique. Ce sont des couples comme tous les autres », résume Chiara Piazzesi. Voilà qui me rassure. Car à l’été 2015, j’ai été abordée sur Tinder par un avocat barbu, amateur de jeux de société et excellent cuisinier. Et ça a cliqué. Vraiment. Sept ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Je n’ai pas de bague au doigt, mais mon « match » et moi sommes parents de deux blondinets, tout aussi adorables que bruyants. Bref, j’ai gagné à la loterie Tinder. Car oui, il s’agit bien d’un genre de loterie. La drague en ligne a beau s’être généralisée, et les « bébés Tinder » se multiplier, il n’en demeure pas moins que les expériences négatives sont courantes. Comme dans les contes, il faut parfois embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver son prince. Et ici, l’étang peut être très vaseux… Dans les bas-fonds des applications Quiconque s’est déjà essayé au flirt virtuel le dira : les échanges ne volent pas toujours haut, quand ils ne sont pas toxiques. Et ce sont les femmes, de même que les minorités, qui écopent. Près de 80 % des femmes hétérosexuelles ont déjà vécu une forme de violence sexuelle en ligne, comme recevoir une image explicite sans leur consentement. Et ce serait le cas de 87 % des lesbiennes, bisexuelles ou femmes trans. C’est ce que démontre une enquête menée en 2022 par l’Institut australien de criminologie auprès de 10 000 utilisateurs d’applis de rencontres. Fait étonnant : le tiers de tous les utilisateurs, hommes et femmes, a affirmé avoir subi de la violence en personne. Le recours aux applications de rencontres a aussi été lié à une augmentation de l’anxiété et de la détresse, et à une baisse de l’estime de soi. En Australie, la médecin légiste Janine Rowse constate chaque jour le côté sombre des rencontres en ligne. En 2020, 14 % des victimes d’agression sexuelle traitées par sa clinique avaient fait la connaissance de leur assaillant sur des applications. Dans la totalité des cas, l’agression s’était produite lors du premier rendez-vous. « Je suis convaincue que ce n’est que la pointe de l’iceberg », avance-t-elle depuis son bureau de Melbourne. « Les victimes éprouvent de la honte parce qu’elles ont utilisé une appli et qu’elles se sont rendues de leur propre gré chez leur agresseur. Les violences sexuelles faisant partie des crimes les moins signalés à la police, ce sentiment de culpabilité constitue une barrière supplémentaire », déplore la médecin de 39 ans, qui a décidé de consacrer son doctorat à ce type de crimes. Comment expliquer que tant de victimes – dont un nombre croissant de mineurs – tombent dans le piège ? « Il existe un phénomène très connu appelé l’effet de désinhibition en ligne, explique-t-elle. Cela arrive quand vous communiquez avec quelqu’un de manière virtuelle et que vous sentez que cette relation est à un stade bien plus avancé qu’elle ne l’est réellement. Vous êtes alors beaucoup plus susceptible de faire confiance à votre interlocuteur et de lui donner des informations privées. » Malgré tout, la Dre Rowse n’est pas en croisade contre Tinder et compagnie. « Ce ne sont pas les applications qui s’en prennent aux victimes, mais les individus, nuance-t-elle. De nos jours, c’est la façon principale de faire des rencontres, nous sommes plus connectés que jamais et, en général, c’est une bonne chose. Mais les agresseurs peuvent entrer en contact avec un nombre illimité de proies potentielles. » Elle appelle donc à la prudence. « Il faut garder en tête qu’un ami en ligne demeure un inconnu dans la vraie vie », répète-t-elle.

Un algorithme pour trouver l’amour ? Nombre d’acteurs de l’industrie de l’amour numérique vantent la performance de leur algorithme, qui permettrait de créer des « matchs » de meilleure qualité en se basant sur la personnalité et les préférences des membres. C’est le cas du site eHarmony et de son « algorithme de compatibilité breveté ». Coup de pub ou véritable science ? « Selon ce que nous savons, ce n’est pas plausible », tranche Paul Eastwick, à la tête du Laboratoire de recherche sur l’attirance et les relations à l’Université de Californie à Davis. Pour percer le mystère de la compatibilité amoureuse, le psychologue a mené de nombreuses expériences de « speed dating » réunissant des centaines d’étudiants célibataires. Or, même avec l’aide de l’intelligence artificielle, les tentatives de prédire qui allait plaire à qui ont toujours échoué. « Le nœud du problème, c’est que les raisons pour lesquelles une personne nous séduit sont propres à celle-ci. J’aime ma conjointe parce qu’elle est jolie, brillante et inspirante, mais je ne suis pas attiré par toutes les belles personnes intelligentes et inspirantes, illustre-t-il. Évaluer la compatibilité de deux personnes, et ce, avant même qu’elles se soient rencontrées, reste donc très hasardeux. »

La trahison de l’Apollon L’une de mes amies en sait quelque chose. Appelons-la Zoé. Quand on connaît son histoire, on comprend pourquoi elle tient à garder l’anonymat. Pendant un hiver pandémique, elle fait la connaissance sur Bumble d’un prof d’éducation physique qui désire une relation sérieuse. « Sur ses photos, c’était un apollon ! » dit-elle en rigolant. Après une semaine de correspondance écrite – fort agréable et respectueuse –, ils conviennent de faire une promenade ensemble. L’apollon offre de rejoindre Zoé devant chez elle, en bon gentleman. Flattée, elle lui donne son adresse. Aussitôt, le prof séduisant se met à l’insulter. « Il m’a traitée de slut [salope], de fille facile, parce que je lui avais donné mon adresse rapidement. » Évidemment, la balade n’a pas lieu. Mais quelques jours plus tard, quelqu’un sonne à la porte de mon amie. Un pur inconnu se trouve sur le seuil. « Il m’a dit qu’on venait d’avoir une conversation coquine sur l’application de rencontres Plenty of Fish et que je l’avais invité chez moi. C’était impossible. J’ai demandé à voir son téléphone, et il y avait un faux profil à mon nom avec mes plus belles photos tirées de Facebook… J’ai paniqué. » Zoé contacte aussitôt la police. Mais dans les heures suivantes, le manège se répète. Chaque fois, un homme qu’elle n’a jamais vu insiste pour avoir des relations sexuelles avec elle. « Les messages envoyés par les faux profils étaient très directs : Do you wanna fuck ? Here’s my address » (Tu veux baiser ? Voici mon adresse), lance-t-elle, dégoûtée. Au total, huit inconnus défilent à sa porte en trois jours. Alors, terrorisée et à bout de nerfs, elle se réfugie chez des amis. « Je pleurais sans arrêt. Ce n’est pas un viol, mais c’est un viol de mon intégrité et de l’endroit où je suis censée me sentir en sécurité », dit-elle, les larmes aux yeux. Les policiers ont fini par mettre la main sur son « match ». Il fait aujourd’hui face à la justice pour trois chefs d’accusation : harcèlement criminel, vol d’identité et communication harcelante pour l’enfer qu’il a fait vivre à mon amie. Zoé a découvert que ce sinistre individu l’avait trompée sur toute la ligne : fausse bio, fausses photos. En vérité, il n’est pas du tout prof. Et bien entendu, il n’a rien d’un apollon.

Des applis pour tous les goûts C’est en quelque sorte la réponse féministe à Tinder, de même que son plus proche concurrent. Sa créatrice, l’Américaine Whitney Wolfe Herd, a d’abord fait partie du noyau fondateur de Tinder, au sein duquel elle a révélé avoir été sexuellement harcelée par un autre cofondateur. Sur Bumble, ce sont les femmes qui doivent amorcer la conversation, et ce, dans les 24 heures suivant un « match », sinon celui-ci disparaît. Créé il y a 20 ans, le site québécois vient de lancer son application mobile. Comme son nom l’indique, c’est l’amour du sport et du plein air qui relie les quelque 80 000 membres, qu’ils soient à la recherche d’un partenaire de vie ou de ski, de jogging, de kayak, de golf… Des sorties de groupe sont aussi organisées par la fondatrice, Anne-Marie Lefebvre. L’application proclame « avoir été conçue pour être supprimée ». C’est-à-dire que l’on vise ici le grand amour et non les aventures d’un soir. Pour s’assurer du sérieux des utilisateurs, on demande à ces derniers de répondre à un questionnaire détaillé. Hinge limite aussi à huit par jour le nombre de profils qu’il est possible d’« aimer » – à moins de payer un supplément. « Ceci n’est pas l’appli de rencontres de tes parents », annonce Snack. Lancée en 2021 à Vancouver, elle se veut un hybride entre TikTok et Tinder. C’est par des vidéos, plutôt que des photos, que les membres se présentent. Le but déclaré : séduire la génération Z. Snack est réservée aux 18 à 35 ans. L’application pour ceux qui désirent vivre leur sexualité en dehors des relations traditionnelles. Ménage à trois, sado-maso, polyamour, toutes les combinaisons sont permises au sein d’une communauté qui se veut inclusive et respectueuse. Il est possible de combiner son profil à celui de son partenaire pour butiner en duo.