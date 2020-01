Golden Globes 2020: les plus beaux looks du tapis rouge

Les services de diffusion en continu ont définitivement pris d’assaut la soirée de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood. Et pas uniquement dans les catégories réservées aux séries. Avec ses films Une histoire de mariage, Les deux papes et The Irishman, la plateforme Netflix a réussi une percée qui la hisse aux côtés des grands studios et assoit sa réputation. Mais, qu’on les voie au cinéma, à la télévision câblée ou sur un service de diffusion web, les acteurs et actrices sont toujours aussi époustouflants… surtout lorsqu’ils revêtent leur plus beau complet ou leur robe la plus seyante!

Ellen DeGeneres a reçu le prix Carol Burnett, une récompense pour l'ensemble de sa carrière. Humoriste, actrice et animatrice, elle a affronté de nombreux obstacles après avoir dévoilé son homosexualité à la fin des années 1990. Après avoir perdu sa série télévisée, elle a pris la barre d'un talk show d'après-midi en 2003 et est devenue l'une des animatrices les plus aimées aux États-Unis.