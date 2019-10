Ces passionnées de style ont livré le meilleur de leurs looks pendant quatre semaines. Beau temps, mauvais temps, elles ont pris la pose ou sont passées en coup de vent devant les paparazzis. Sur une avenue chaotique à New York, près d’un bus à impériale à Londres, aux abords d’un café milanais ou d’une terrasse à Paris. On a vu défiler des milliers d’images sur les réseaux sociaux, on ne retient qu’une trentaine de photos, très inspirantes pour peaufiner nos prochaines tenues. C’est bien peu, mais c’est bien beau!

Nos looks préférés de street style aux Semaines de mode 1 / 35 Photo: Imaxtree

