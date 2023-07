Tendances : en mode athlétique

Au carrefour du style et du confort, la mode sportive prône des tenues adaptées à la vie de tous les jours (surtout en télétravail !) et, fait non négligeable, à toutes les silhouettes. Elle est donc parfaite pour les beaux jours. 1,2,3, partez !

Tout en souplesse

Il n’y a pas si longtemps, le legging était surtout réservé aux activités sportives. Une pandémie plus tard, ce vêtement aussi pratique que confortable s’est révélé un passe-partout indispensable. « C’est devenu une pièce neutre qu’on peut même porter en version chic avec un blazer et des escarpins », dit la styliste Vanessa Giroux. Elle le préfère toutefois agencé avec des baskets citadines, une brassière de couleur assortie et une casquette pour un dégaine décontractée, mais ô combien branchée.

Les ensembles de teintes neutres ont la côte auprès des influenceuses en forme physique sur Instagram. Ils peuvent être mis en valeur lorsqu’assortis à des pièces d’un autre style, comme un blouson ou des chaussures de sport tape-à-l’œil.

Conseil d’experte. Pour les activités de tous les jours, choisir un legging en tissu souple et, pour l’entraînement, opter pour un tissu de compression, qui améliore la circulation sanguine. « La majorité des femmes préfèrent également une taille haute ou ultra-haute pour plus de confort », explique Maxime Morin, cofondatrice de la marque Rose Buddha.

À l’eau !

Le maillot de bain n’est plus réservé à la plage ou à la piscine. « De la même manière qu’un justaucorps, le une-pièce décolleté devant et dénudant le dos se porte de jour comme de soir avec une jupe, un short ou un pantalon cargo. Le haut de bikini formé de deux triangles revient aussi en force sous une chemise ample déboutonnée, comme un sous-vêtement apparent qui n’en dévoile pas trop, mais juste assez », illustre la styliste Marianne Dubreuil.

Côté couleurs, les maillots ne s’écartent pas de la mode vestimentaire, avec un engouement pour les nuances de brun, de beige et de crème brûlée, ainsi que les palettes de vert et de rose. « On observe aussi une forte influence du rétro avec des motifs floraux et géométriques inspirés des années 1960 et 1970, et des culottes bien échancrées comme dans les années 1980 », dit Carolyne Nadeau, directrice commerciale de La Vie en Rose.

Conseil d’experte. Pour un charme sensuel en soirée, superposer un haut de bikini à un autre haut. « C’est la grande tendance du moment, mais il est plus facile d’oser avec un haut de bikini qu’avec un soutien-gorge », reconnaît Marianne Dubreuil.

Très chic

Dans la catégorie sport-chic, la jupe de tennis occupe toujours la plus haute marche du podium, suivie des classiques polos à manches courtes et des chandails en coton molletonné à col rond. « Les tenues décontractées que portait la princesse Diana dans les années 1990 triomphent actuellement », note Vanessa Giroux. Cette vague est réhabilitée depuis le retour en force en 2014 des chaussures de tennis blanches Stan Smith d’Adidas.

On peut s’approprier ce style à la fois sage et affranchi de bien d’autres façons. « J’adore l’association d’une jupe de tennis et de ballerines, c’est une combinaison plus inattendue », suggère Joseph Tang, directeur du bureau mode de Holt Renfrew, à Montréal.

L’ajout de bas montant au-dessus des genoux dans des baskets ou des mocassins feront fureur cet été, tout comme les pièces rétro revisitées dans des couleurs en vogue comme le jaune, le fuchsia ou le vert.

Conseil d’experte. Arborer des bijoux et un sac à main pour renforcer la touche « chic » de cette tenue. Cet été, ces accessoires se veulent ostensibles : des boucles d’oreilles XXL, des colliers en chaînes bling-bling et des sacs chargés de détails clinquants. Tout est possible, pourvu que ça brille !

Super active

À l’origine réservé aux athlètes, le survêtement s’est imposé en dehors des terrains de sport et des salles d’entraînement. « Il se porte aujourd’hui avec la veste ouverte sur un haut court moulant et le pantalon taille basse, comme dans les années 2000 », dit la styliste Marianne Dubreuil.

Ici encore, les couleurs neutres dominent. Mais cette palette se rehausse en y intégrant le fuchsia et le vert gazon, et le style se renouvelle en agençant la veste avec un short en jean, par exemple.

Les baskets s’imposent comme l’accessoire de prédilection. Elles aussi traversent les générations depuis leur création, au 19e siècle ! « Elles ont été popularisées à mesure que le prix du caoutchouc diminuait au 20e siècle avant de devenir, sous l’influence des stars du hip-hop et du basketball des années 1970, un symbole de la culture de masse et un incontournable de nos garde-robes », rappelle Elizabeth Semmelhack, directrice et conservatrice principale du Musée Bata de la chaussure, à Toronto.

Conseil d’experte. Combiner les coupes surdimensionnées et moulantes pour créer un contraste intéressant au niveau de la silhouette. Une veste large sur un short de cyclisme, par exemple, ou encore un pantalon de survêtement avec un débardeur près du corps.

