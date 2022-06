5 conseils pour choisir le maillot de bain parfait

Confortable, durable et tendance : des expertes à la rescousse pour magasiner le modèle dont on ne pourra se passer cet été !

Créé pour

De toutes les pièces de la garde-robe, le maillot de bain est certainement celle que l’on a le plus hâte de porter cet été. À condition de trouver celui qui comble le mieux ses envies ! Voici quelques conseils d’expertes pour s’assurer de faire un choix judicieux.

1. Cibler ses besoins

Planche à voile, natation ou relaxation : il faut considérer les activités auxquelles on compte se livrer pour choisir le maillot de bain le mieux adapté. « Si on aime pratiquer des sports, il faut un modèle près du corps avec de larges bretelles ou un modèle à dos nageur [dont le tissu forme un X entre les omoplates] qui offrira un bon maintien », conseille Sophie Lanza, styliste des campagnes de la Vie en Rose. Si on est plutôt adepte de la bronzette, un modèle échancré tel qu’un bikini à haut bustier est la promesse d’un hâle uniforme et sans traces disgracieuses.

2. Prêter attention aux détails

« Bretelles ajustables, élastiques camouflés, doublure en résille… Les créateurs des maillots de bain que nous proposons veillent à ajouter des détails qui, même s’ils ne sautent pas aux yeux, ont une grande importance sur le plan de la qualité. Et cela, à prix abordable », explique Sophie Rozon, directrice, stratégie marketing et communication chez la Vie en Rose. On n’hésite pas à étudier sa trouvaille sous toutes les coutures avant de passer à la caisse, sans oublier de lire l’étiquette. On y guette les mentions « polyester » ou « nylon », deux composants qui résistent bien au chlore, et on s’assure que le tissu contient au moins 5 % d’élasthanne (aussi appelé Lycra ou Spandex), une fibre qui empêche le maillot de se distendre.

3. Prioriser le confort

Le bon maillot de bain est avant tout celui dans lequel on se sent bien, peu importe la silhouette, et les options abondent à la Vie en Rose. Pour ne pas se tromper, une séance d’essayage s’impose. D’abord on marche pour s’assurer que la culotte ne remonte pas entre les fesses, puis on se penche vers l’avant. La poitrine flotte à l’intérieur des bonnets ? On opte pour plus petit. Au contraire, elle déborde du haut ? Il faut une taille au-dessus. Et si on hésite entre deux tailles, Sophie Lanza recommande de choisir la plus ajustée, car le tissu se détendra forcément une fois dans l’eau.

4. Miser sur la couleur

Les nuances de rose, d’orange et de corail dominent la tendance cet été, mais le bleu layette n’a pas pour autant dit son dernier mot. Côté imprimé, le colourblock fait des ravages et les motifs fleuris viennent égayer les collections présentées en magasin. Pour celles qui aiment se la jouer starlette, les modèles tissés de fil scintillant ont aussi la cote. « Mais si on préfère la sobriété, un maillot de bain noir, aussi discret qu’élégant, est toujours une valeur sûre », dit Sophie Lanza.

5. Oser !

Asymétrique, à lacets, paré de fronces ou de froufrous : le maillot de bain est plus que jamais un vêtement de mode qui permet d’affirmer son style, quitte à en avoir plusieurs parmi lesquels choisir selon l’humeur du jour ! « Cette année, les amoureuses du rétro sont servies, car les carreaux vichy, les culottes à taille haute, les rayures, les imprimés fleuris et les petits volants sont au top de la tendance », ajoute Sophie Lanza.

Sur ces bons conseils, on part magasiner le maillot parfait qu’on aura tant de plaisir à porter tout l’été !

Les règles à suivre pour entretenir son maillot de bain :

On le rince toujours à l’eau froide après la baignade.

On le lave à la main ou à cycle délicat à la machine, idéalement dans une pochette de tissu spécialement conçue pour les pièces fragiles.

On le fait sécher à l’air libre – jamais à la sécheuse ! – et à l’abri du soleil direct.

Restons connectées Recevez chaque jour de la semaine des contenus utiles et pertinents : des recettes délicieuses, des articles astucieux portant sur la vie pratique, des reportages fouillés sur les enjeux qui touchent les femmes. Le tout livré dans votre boîte courriel à la première heure ! Email *

CAPTCHA

Consent * Oui, je souhaite recevoir l'infolettre quotidienne. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. * *