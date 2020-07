Mode: tous les musts de l'été

Jupes

Le paréo portefeuille Cette jupe est la quintessence des vacances. On n’a pas toutes la dextérité d’une Polynésienne pour enrouler une pièce de tissu sur ses hanches, alors on se rabat sur un modèle déjà drapé. On apprécie sa polyvalence: elle enchaîne un après-midi au bord de la piscine avec une soirée plus habillée. Il suffit de troquer les tongs contre des sandales à talons, et le panier de paille contre un petit sac à bandoulière.

La maxi à miniplis Elle avait ses entrées dans tous les festivals. La belle bohémienne conserve sa place d’estivalière: elle adore flâner dans les parcs et arpenter le pavé citadin avec sa gracieuse nonchalance. Les plis serrés ajoutent beaucoup de volume sous la ceinture. Pour souligner la taille, on choisit des hauts plus ajustés, comme des bralettes, des bustiers-bandeaux ou des gilets.

«Les plis donnent beaucoup de mouvement, ce qu’on aime quand il fait chaud et qu’on ne veut pas avoir les jambes coincées.» – Isabelle Éthier

Lunettes de soleil

Les aviateurs aux verres pastel Les vacances, ça sert à déconnecter du quotidien… et du regard des autres ! C’est souvent le moment où on se laisse tenter par des choses hors de notre zone de confort. Par exemple, des lunettes aviateur pas si classiques que ça, avec leurs verres plongés dans un bain pastel. Les vert et gris sombres font place à des nuances bonbons… un signe des temps pour embellir la vie?

«Les verres pastel sont une belle façon de porter des lunettes-cultes au goût du jour.» – Simon Venne

Les montures translucides Fraîches comme des glaçons ! Ces modèles ont la transparence des lunettes de protection et habillent le regard d’un filtre monochrome. À surveiller : la marée rose, douce pour les yeux.

«Les montures en acétate translucide ajoutent du teint au visage avec légèreté.» – Louise Labrecque

Hauts

Pulls polos Quand la griffe Prada pousse une pièce dans une collection, on peut parler d’indispensable. Le pull polo s’inscrit dans la vague nostalgique des dad’s sneakers… Ce grand sportif n’est toutefois pas juste scotché à une raquette de tennis ou à un sac de golf. Il remplace aisément un t-shirt pendant les heures relax, mais sait se faire raffiné avec des détails de boutonnage.

«Il y a des associations spontanées, comme le polo avec un bermuda, qui revient aussi en force. Mais on peut changer d’ambiance avec un pantalon large fluide.» – Isabelle Éthier

À fronces Des élastiques font frissonner les tissus pour créer des drapés. Des cordons coulissants permettent d’ajuster les manches. Du sur-mesure, quand la température change ou qu’on a envie de transformer le look de son haut.

«Les cordons coulissants ajoutent du cachet à des coupes basiques et modifient la forme d’un vêtement.» – Simon Venne

Maillots de bain

Le deux-pièces rétro Coefficient glam très élevé avec ce style de maillot, qui a transformé des stars de cinéma en vraies naïades. On veut respecter son aura «nostalchic » ? On l’accessoirise d’une capeline de paille, de lunettes chat et d’espadrilles à semelle compensée. Mais le maillot à culotte haute n’est pas que poseur : il aime bien s’activer, tant sur la planche à pagaie qu’au terrain de volleyball de plage.

«Les culottes à taille haute permettent de dissimuler des rondeurs, encore plus quand elles ont un panneau amincissant intégré.» – Louise Labrecque

Les imprimés tropicaux Des fougères et des feuilles de palmier foisonnent sur les maillots dans des palettes retravaillées aux filtres Instagram (pêche + turquoise = la combinaison gagnante). Les hibiscus et les fruits s’amènent avec leurs couleurs de carte postale. Vivement une longue canicule cet été!

«On s’amuse avec des imprimés floraux vintage, comme les hibiscus de Waikiki, et une palette qui rappelle les jolies couleurs de La Havane.» – Isabelle Éthier

Robes

Fines bretelles Son minimalisme avait séduit les fashionistas des années 1990, Kate Moss en tête. La robe à fines bretelles a résisté aux épreuves du temps, et on la redécouvre pour une énième fois, coupée droite comme un jupon ou évasée et fluide. Pour casser l’ambiance boudoir, on peut l’enfiler sur un t-shirt mince et, surtout, on évite les teintes chair.

«La robe à fines bretelles est polyvalente : comme couvre-maillot, pour flemmarder dans les rues, pour sortir le soir. On change de chaussures pour la transformer.» – Isabelle Éthier

Décolleté carré Inspirée des tabliers, cette robe sort des cuisines et des jardins pour s’abandonner au farniente. Son décolleté ouvre une belle fenêtre pour exposer quelques colliers ou un hâle parfait…

«Le décolleté carré, sans être trop révélateur, allonge le cou et avantage les épaules menues.» – Simon Venne

T-shirt Un vestiaire en vacances a besoin de simplicité. De pièces qu’on attrape machinalement et qui fonctionnent à tout coup, comme la robe t-shirt. Quand elle est équipée d’une taille élastiquée, elle structure la silhouette (et donne moins l’impression qu’on s’est habillée en mou!).

Nos experts-stylistes

Isabelle Éthier a développé ses talents de styliste dans les magazines et dans les sites de commerce électronique.

Louise Labrecque a fondé l’Académie Avec Style, où elle offre des ateliers de formation en stylisme.

Simon Venne a une carte de visite riche et diversifiée: éditoriaux de magazines, défilés, émissions de télé. Les candidats de La Voix, Jean-Philippe Wauthier à Bonsoir bonsoir!, Raed Hammoud à Zone franche: tous habillés par Simon!