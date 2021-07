Christiane Germain : sport et nature à l'agenda

Mon réflexe quand la pression monte

Je ferme les yeux et je prends une grande respiration. Je suis de nature plutôt calme. Et je me conditionne à le demeurer dans les moments où je dois prendre des décisions importantes.

Ma façon de me prémunir contre l’anxiété des autres

Lors d’une situation difficile, si quelqu’un de mon équipe réagit au stress en devenant encore plus énervé, je me permets d’être assez directe. Je peux tout autant lui dire «ne t’inquiète pas, je m’en occupe» que lui demander poliment de sortir de la pièce.

Une routine qui me fait du bien

Je m’entraîne trois fois par semaine. Pour mon équilibre mental encore plus que pour ma santé physique! Je fais du vélo stationnaire et de la musculation. C’est à mon agenda et je n’y déroge pas. Les journées où je suis plus sensible au stress en raison de la fatigue, le sport me permet de retrouver de l’énergie. La fin de semaine, je fais de longues promenades à la campagne. Le grand air me ressource.

Mon truc pour trouver le sommeil

J’écoute un balado sur un sujet léger ou de grandes entrevues. Si je me réveille au milieu de la nuit, c’est le meilleur moyen de me rendormir. Sinon, les pensées se mettent à tourner dans ma tête. Parfois, je somnole plutôt que de vraiment dormir. Mais au moins, je me repose !