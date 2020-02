Les 15 plus beaux châteaux du monde

Château d’Ussé, France

Ce château surplombe l’Indre, dans la vallée de la Loire. Le bâtiment de base date du XIe siècle et, à l’origine, il était fortifié et pouvait recevoir une petite garnison. En 1442, sur les ruines de la forteresse, Jean V de Bueil (seigneur d’Ussé et capitaine du roi Charles VII) va lancer la construction d’un château fort, l’actuel château d’Ussé, qui appartient maintenant à la famille de Blacas. Aujourd’hui, le bâtiment est ouvert au public, et, pour ajouter à la féerie des lieux, la visite inclut une mise en scène du conte de la Belle au bois dormant!