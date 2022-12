Les 15 plus beaux musées du Québec

On compte plus de 400 musées au Québec. Tous méritent d’être fréquentés, mais nous en avons sélectionné 15 à visiter absolument.

Abitibi-Témiscamingue

La Cité de l’Or

On plonge littéralement dans une mine d’or lors d’une visite à ce site historique situé à Val-d’Or. Une descente à 300 pieds sous terre dans les galeries d’une vraie mine impressionne à coup sûr. Deux expositions nous attendent : une qui nous informe sur l’histoire des travailleurs miniers et une autre, interactive, qui nous montre le mode de vie des familles ayant habité le village minier de Bourlamaque. On visite aussi les bâtiments de l’ancienne mine Lamaque, vestiges de la ruée vers l’or qui a eu lieu dans le Nord-Ouest du Québec dans les années 1920.

Charlevoix

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Seule institution muséale dans l’est du Québec à se consacrer à l’art contemporain, le Musée d’art contemporain de Baie-St-Paul s’impose comme un arrêt de choix aux visiteurs de passage pour apprécier les expositions d’art d’envergure nationale et internationale. On peut aussi admirer la richesse de la collection du musée dans l’exposition permanente qui en révèle les plus belles pièces. De quoi satisfaire tout amateur d’art!

Gaspésie

Magasin général historique authentique

Tout l’été à l’Anse-à-Beaufils, l’ancien magasin général Robin, Jones and Whitman, compagnie originaire des Îles Jersey – entre l’Angleterre et la France – est animé par des gens du coin habillés en costumes d’époque. On y découvre les récits des pêcheurs gaspésiens, mais aussi le fonctionnement du commerce triangulaire de la pêche à la morue, modèle économique prédominant pendant près de deux siècles qui assujettissait les Gaspésiens aux grands propriétaires anglais. Des milliers d’objets d’époque, collection des propriétaires, sont exposés dans le magasin général.

Cantons-de-l’Est

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Situé au cœur du Vieux-Sherbrooke, le Musée de la nature et des sciences s’est doté d’une mission: «émerveiller et rendre accessible à chacun la découverte de la nature, des sciences et de la richesse de nos collections issues du patrimoine naturel».

Lanaudière

Musée d’art de Joliette

Le Musée d’art de Joliette constitue l’un des plus importants du genre au Canada, tout en restant à échelle humaine! Sa riche collection permanente se décline en quatre axes : l’art canadien, l’art européen, l’art contemporain et l’archéologie, qui regorgent tous de petites et grandes merveilles. On ne manque pas les expositions temporaires qui mettent en valeur les artistes d’aujourd’hui.

Bas-St-Laurent

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Le site historique maritime de la Pointe-au-Père héberge le musée Empress of Ireland, qui nous fait découvrir l’histoire du naufrage du bateau du même nom, plus grande tragédie maritime du Canada (le Titanic a coulé dans les eaux internationales). Plus de 1000 personnes y avait péri, en 1914, au large de Pointe-au-Père. Environ 200 objets, photos, vidéos, témoignages et documents d’archives sont exposés. Les petits (et les grands!) ne voudront pas manquer la visite du sous-marin Onondaga, où l’on peut même passer une nuit! Un parcours audioguidé raconte aux visiteurs la vie des sous-mariniers et l’histoire de ce mastodonte qui a sillonné l’Atlantique pendant 33 ans. Dernier arrêt: le phare et ses anciens bâtiments. On monte les 138 marches du plus haut phare du Canada, après le phare de Cap-des-Rosiers en Gaspésie, pour en apprendre plus sur son rôle et sur les circonstances de sa construction.

Québec

Musée national des beaux-arts du Québec

Si on n’a pas encore eu la chance de visiter le nouveau pavillon Gérard-Morisset, c’est le moment d’apprécier les magnifiques salles dédiées à l’art québécois où l’on retrouve autant des œuvres religieuses de François Baillairgé que des peintures de Lilias Torrance Newton. Une visite s’impose à cette institution québécoise pour les friands d’art et d’architecture!

Musée miniature de l’architecture

Tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant raffoleront de ce musée de Québec, plus grand parc de type Legoland en Amérique. L’exposition «Ludovica» présente plus de 3000 répliques architecturales et monuments spectaculaires de partout dans le monde. Plus de cinq millions de minibriques Mega Bloks ont été nécessaires à leur fabrication! On y retrouve gratte-ciels, édifices patrimoniaux, ponts et navires. Le musée est né du rêve d’enfant de Gilles Maheux, ancien technicien en architecture, qui a voulu transmettre son amour des jeux de construction.

Mauricie

Musée POP

Le Musée de la culture populaire au Québec est unique en son genre. L’institution trifluvienne témoigne de la société québécoise et de ses différents savoir-faire, mais d’un point de vue ludique! À ne pas manquer: la visite de la Veille prison, classée monument historique, avec les guides qui relatent les conditions de détention difficiles qui prévalaient à cet endroit jusqu’à sa fermeture en 1986.

Saguenay–Lac-St-Jean

Val-Jalbert

Ici, le musée est à ciel ouvert! On déambule dans le village de Val-Jalbert, dynamique autrefois avec son usine de pâte à papier, et on découvre l’impressionnante chute Ouiatchouan, les maisons en bois d’époque, le magasin général, le couvent-école, le bureau de poste et évidemment, le moulin à pulpe. C’est à un voyage dans l’époque glorieuse des années 1920 que nous sommes conviés grâce aux personnages qui animent le village et aux différentes expositions qui jalonnent le site.

Outaouais

Musée canadien de l’histoire

Situé à Gatineau, sur la rive de la rivière des Outaouais, le Musée canadien de l’histoire attire des foules. On y va pour des expositions portant sur l’histoire du Canada et du monde. On parcoure la Grande Galerie, promenade de bois qui regroupe des magnifiques mâts totémiques et des habitations traditionnelles, et qui donne un aperçu du patrimoine culturel des Autochtones de la côte Ouest. Les enfants peuvent s’amuser au Musée canadien des enfants, situé à l’intérieur du Musée canadien de l’histoire, et découvrir de nombreuses cultures. Un incontournable pour toute la famille!

Montréal

Château Ramezay

Discret entre les bâtiments du Vieux-Montréal, le Château Ramezay est une des rares constructions de la Nouvelle-France que l’on puisse visiter au Québec. Le site, classé monument historique, témoigne à travers ses expositions et son parcours multimédia de la riche histoire du Québec, débutant de la préhistoire amérindienne jusqu’au 20e siècle. On profite des activités et animations sur place, notamment des démonstrations militaires et des visites guidées. À ne pas manquer: le Jardin du Gouverneur, enclavé derrière le Château. On se laisse charmer par sa richesse et par sa beauté qui reproduit celle des jardins de la noblesse montréalaise du 18e siècle.

Musée des beaux-arts de Montréal

Situé en plein centre-ville, le Musée des Beaux-Arts de Montréal est une visite incontournable lors d’un week-end dans la métropole. Depuis plusieurs années, l’institution fait courir les foules avec ses expositions, dont certaines étaient consacrées aux génies de la mode (Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Denis Gagnon, Yves Saint Laurent) et de la musique (exposition Révolution, Miles Davis, John et Yoko). On peut aussi facilement passer des heures à admirer les collections permanentes du musée, qui rassemblent 45 000 œuvres.

Musée Pointe-à-Callière

Cette institution du Vieux-Montréal propose une immersion dans l’histoire du Canada grâce à un parcours souterrain au cœur des vestiges archéologiques des premières fondations de Montréal, situés en-dessous du Musée.

Montérégie

Centre d’interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha

Situé à Saint-Anicet, le Centre d’interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha permet d’en apprendre plus sur le mode de vie et les traditions des Iroquoiens du 15e siècle. En compagnie de guides, on effectue la visite d’un village reconstitué avec maisons-longues et jardin traditionnel! Un petit musée historique complète la visite de ce site archéologique où on retrouve les vestiges du plus important village iroquoien au Québec.

