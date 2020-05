Garder sa maison au frais sans climatiseur

À l’été 2018, les Montréalais ont subi deux vagues de chaleur extrême, alors qu’entre 1987 et 2011, on en a dénombré 5 au total. Bref, on sue de plus en plus dans la métropole. Et c’est loin d’être agréable: une vague de chaleur extrême consiste en trois jours consécutifs à 33 oC et plus, intercalés de trois nuits à plus de 20 oC. Dans ces périodes, facile de voir son climatiseur comme son meilleur ami!

Malgré tout, «mieux vaut l’éviter», conseille Emmanuel Cosgrove, directeur d’Écohabitation, organisme spécialisé dans les maisons durables. En plus de consommer beaucoup d’énergie, les climatiseurs contribuent à réchauffer l’atmosphère, puisqu’ils génèrent de la chaleur à l’extérieur. Un cercle vicieux qu’il faut enrayer. Voici 6 astuces pour rafraîchir sa maison sans climatiseur.

1. Faire circuler l’air

On laisse les fenêtres fermées le jour et ouvertes la nuit. Ainsi, la maison fait le plein de fraîcheur et la conserve tout au long de la journée. La fraîcheur nocturne ne change pas seulement l’air ambiant, mais elle refroidit aussi les murs, les planchers et les plafonds

En cas de trop plein de chaleur dans une maison à étages, on crée un effet de cheminée pour évacuer l’air chaud. «On ouvre une fenêtre à l’étage le plus haut dans une pièce côté nord et une autre à l’étage le plus bas dans une pièce côté sud», indique Caroline Brouillette, chercheure et experte en changements climatiques chez Équiterre.

Un ventilateur peut aussi devenir un grand allié, «l’idéal c’est un ventilateur de plafond», conseille le directeur d’Écohabitation. Mais si on n’a qu’un ventilateur portable, on place un bol rempli d’eau ou de glace ou un drap humide Effet frais garanti!

2. Bloquer les rayons du soleil

«Les rayons du soleil sont la principale cause de l’excédent de chaleur dans la maison, il faut les bloquer de l’extérieur», précise Emmanuel Cosgrove. Si on ferme les fenêtres le jour, il semble logique de fermer les rideaux ou les stores, mais «cela n’a que très peu d’impact, car la chaleur est déjà entrée, et la guerre est perdue», souligne Emmanuel Cosgrove. Il est donc préférable de bloquer le soleil par des volets roulants extérieurs ou par des auvents.

On peut appliquer nous-mêmes des pellicules pare-soleils sur l’extérieur des vitres les plus exposées au soleil. Près de la moitié des rayons sont bloqués par les pellicules, elles protègent aussi des UV et de l’éblouissement.

3. Planter du vert

En plus d’agir comme remparts contre le soleil, les plantes et les arbres absorbent la chaleur et produisent une rafraîchissante vapeur d’eau dans l’atmosphère!

Des plantes grimpantes, les vignes par exemple, peuvent être placées sur des murs particulièrement ensoleillés. Elles poussent très rapidement et elles permettent de faire chuter la température à l’intérieur de la maison de 7 à 9 o

Des arbres plantés devant les ouvertures constituent d’excellents parasols naturels. On opte pour des arbres feuillus qui deviendront assez hauts pour ombrager aussi le toit.

On n’hésite pas à multiplier les plantes sur le balcon, la terrasse et même à l’intérieur de la maison pour créer une oasis de verdure qui refroidit l’air ambiant à l’intérieur du logis!

4. Limiter l’utilisation des électroménagers et autres appareils

À savoir : les appareils qui affichent le symbole international de haute efficacité Energy Star produisent moins de chaleur en plus d’être écoénergétiques.

«Si on doit utiliser nos appareils, il vaut mieux le faire le soir lorsque c’est plus frais», souligne Caroline Brouillette.

Les électroménagers.

C’est l’été! Pourquoi ne pas essayer des recettes sans cuisson ou manger davantage de salades? Si on doit tout de même cuire des aliments, on privilégie l’usage du micro-ondes, du four grille-pain, de la mijoteuse ou du barbecue.

On active la hotte pour évacuer l’humidité qui se dégage de l’eau qui bout ou du lave-vaisselle en marche (rempli à pleine de capacité, de préférence).

On attend d’avoir suffisamment de vêtements à laver pour faire de grosses brassées et on évite de faire fonctionner trop souvent la machine à laver. On lave les vêtements à l’eau froide.

C’est le temps d’étendre les vêtements sur la corde à linge! On laisse ainsi au repos l’un des plus importants générateurs de chaleur de la maison : la sécheuse.

L’ordinateur, le téléviseur et la chaîne stéréo. Les éteindre lorsqu’on ne s’en sert pas et les débrancher! Même en mode veille, les appareils continuent de consommer de l’énergie et de réchauffer la pièce. On troque la télévision plasma contre la tablette pour écouter des films ou des émissions.

Les ampoules. Les ampoules incandescentes et halogènes dégagent énormément de chaleur. «On les remplace par des fluocompactes ou des lampes LED», recommande Emmanuel Cosgrove.

5. Rénover un peu, beaucoup

On étanchéifie la maison – une bonne isolation est utile autant l’été que l’hiver! On inspecte les conduits de ventilation dans la cuisine, la salle de bain et les pourtours des fenêtres à la recherche de courants d’air chaud. On calfeutre ensuite les ouvertures.

Les murs et le toit devraient être de couleur claire. Rappelons qu’une toiture en bardeaux d’asphalte peut atteindre 65 o C lors d’une canicule.

C lors d’une canicule. On choisit des fenêtres aux vitrages à basse émissivité qui limitent la pénétration de chaleur en été.

Pourquoi ne pas jardiner un peu et investir dans un toit vert? Celui-ci réduit les îlots de chaleur et diminue la température de l’air près de la surface du toit jusqu’à 16 oC en moyenne. En plus, le toit vert isole bien et entraîne du même coup une baisse des coûts de chauffage !

6. Climatiser intelligemment (si on ne peut pas s’en passer)

Si on décide tout de de même d’utiliser un climatiseur, on opte pour un modèle homologué Energy Star, ou pour une solution de climatisation hybride, un système qui récupère la chaleur générée par le climatiseur et l’achemine jusqu’au chauffe-eau.

On ne peut aussi privilégier un appareil dont la capacité de refroidissement convient aux dimensions de la pièce et on le fait fonctionner à basse intensité et de façon intermittente. Pour économiser de l’énergie, on peut aussi l’éteindre la nuit.

Mise à jour d’un article publié le 3 juillet 2018.