Comment choisir un arbre selon ses besoins?

Creuser la question

Ce qu’il faut savoir et ce à quoi on doit réfléchir avant de choisir.

Quels sont les règlements municipaux concernant la distance de plantation entre les propriétés, l’emplacement des servitudes, les arbres permis en façade, les variétés interdites?

Et mon terrain? Il faut imaginer les végétaux dans quelques années, leurs dimensions, leurs formes... À noter : les branches à proximité des fils électriques seront élaguées par Hydro-Québec, qu’on le veuille ou non.

Quel sera l’entretien de base ? Tous n’exigent pas les mêmes soins. Ainsi, les bourgeons des arbres fruitiers doivent être traités, les topiaires, taillées, les conifères, arrosés à l’automne.

Quels sont les irritants possibles? On veut des arbres fruitiers pour attirer les oiseaux ? Ceux-ci y chanteront dès l’aurore. Les abeilles les aimeront aussi. Certains, comme les pruniers, sont sujets aux maladies. Et il faudra sans doute ramasser des fruits sur le terrain,

Quel est l’effet recherché? Si l’on ne veut plus voir le cabanon du voisin, on préférera un spécimen qui a une ramure dense depuis sa base. Si l’on désire de l’ombre dans la maison pendant l’été, mais du soleil l’hiver, on évitera les conifères au feuillage persistant.