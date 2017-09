Cueillette de pommes: nos meilleures adresses

Verger du Flanc Nord

En plus de la cueillette de pommes et de la classique balade en tracteur, les enfants peuvent s’amuser dans les aires de jeux et voir des animaux de la ferme. On y retrouve également un joli lac au bord duquel on peut pique-niquer et, pour dessert, on engouffre un de leurs décadents baluchons aux pommes.

835, chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire

vergerduflancnord.com

