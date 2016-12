La Guadeloupe: les Caraïbes loin des tout-inclus

La France créole

Les agglomérations se nomment Bouillante, Vieux-Habitants ou Pointe des Châteaux, et la bureaucratie tatillonne un tantinet : c’est la France. Mais la douceur de l’air, les parfums d’iode, le soleil qui tape permettent de confirmer que, pas de doute, nous sommes dans les Caraïbes. La Guadeloupe, ce sont cinq îles, dont les deux principales – Grande-Terre et Basse-Terre –, reliées par un isthme, forment un papillon un peu bizarre. Recette de vacances magiques : louer une villa. Un point de chute parfait d’où l’on rayonne vers la plage, la ville, les marchés et les musées. Tout ça sur des routes impeccables, dans la sécurité totale et en mangeant comme des rois... Bien sûr, c’est plus cher qu’un tout-inclus à Cayo Gringo, mais si l’on partage la note avec des amis, ça reste abordable.

