Calendrier gourmand: les événements à ne pas manquer

L’événement éco-gourmand

Un événement gourmand et éco-responsable: on aime! On y déguste des produits agricoles locaux, on assiste à des ateliers avec des chefs du Centropolis et on participe à une grande cuisine collective avec Moisson Laval.

Quand: le 16 septembre 2017

Où: place centrale du Centropolis, 1799, avenue Pierre-Péladeau, Laval

Tarif: entrée gratuite (dégustations en sus)

