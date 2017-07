Les recettes de Michael Smith

Sauce romesco au chipotle

2 poivrons rouges

250 ml (1 tasse) d’amandes non salées grillées

250 ml (1 tasse) d’huile d’olive extra vierge

60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de vin rouge

1 poignée de persil frais, feuilles tendres et tiges

2 c. à soupe pâte de tomates

2 gousses d’ail

1 piment chipotle dans la sauce adobo

1/2 c. à thé de sel

Placer une grille dans la partie supérieure du four et préchauffer le gril (broil). Tapisser une plaque à cuisson de papier d’aluminium. Couper les poivrons en deux, dans le sens de la longueur, les épépiner et enlever les nervures blanches. Placer les demi-poivrons sur la plaque, côté évidé vers le bas. Faire rôtir sous le gril (broil) jusqu’à ce que la chair des poivrons soit tendre, et que la peau soit noire et boursouflée, environ 5 minutes. Placer les poivrons grillés dans un bol et couvrir hermétiquement d’une assiette. Laisser reposer jusqu’à ce qu’ils soient assez refroidis pour pouvoir être manipulés, environ 10 minutes. Peler les poivrons et jeter la peau. Placer la chair et le jus des poivrons dans le récipient d’un robot culinaire. Ajouter le reste des ingrédients. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse. Transférer dans un pot ou un petit bol, couvrir et réserver.

La sauce romesco est l’un des condiments les plus appréciés au monde. En voici une version qui célèbre ses origines espagnoles en mariant amandes, poivrons et ail. C’est la garniture idéale pour les viandes, poissons et légumes grillés.