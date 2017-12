Planète femmes: l’actualité de décembre

«Il y a eu une époque où vous harceliez les femmes et vous n’avez fourni aucune preuve qui démontrerait que ce n’est pas arrivé. C’est une échappatoire que de répondre simplement: ″Non, ça ne me ressemble pas.″ […] Je ne pouvais pas ne pas mentionner cette histoire, car je sais que je me serais détesté, plus tard, de n’avoir rien dit. Jamais personne ne tient tête aux hommes de pouvoir.» - L’animateur John Oliver, qui a cuisiné l’acteur Dustin Hoffman, accusé d’agressions sexuelles, lors d’une entrevue publique organisée dans le cadre du 20anniversaire du film Wag the Dog. Sources: Jezebel