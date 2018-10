5 gestes pour vivre longtemps

Les femmes pourraient ajouter 14 ans à leur espérance de vie à 50 ans, et les hommes, 12,2 ans, grâce à ces cinq habitudes de vie: ne pas fumer; maintenir un poids santé; faire de l’activité physique régulièrement; consommer de l’alcool de façon modérée; adopter une alimentation saine et équilibrée.

Ce sont les conclusions auxquelles sont parvenus des chercheurs américains après avoir analysé l’impact de ces habitudes sur la mortalité à partir des données de vastes études d’une durée de 34 ans.

Le Dr George Honos, chef du service de cardiologie du CHUM, répète à ses patients ces mêmes conseils depuis des années. «Ces gestes ne permettent pas seulement d’allonger la vie, ils en augmentent la qualité. Les gens qui les adoptent ont plus de chances d’être autonomes plus longtemps, de prendre moins de médicaments et risquent moins de subir une chirurgie», insiste-t-il. Il y a toutefois une hiérarchie dans ces actions, et chaque cas est différent. «Pour un fumeur, on s’attaquera toujours au tabagisme en premier, car c’est le changement qui apportera le gain le plus important le plus rapidement. Il est aussi beaucoup plus important d’être en bonne forme physique que d’avoir un poids santé, selon les études les plus récentes.»

Les cibles concernant le poids santé pourraient d’ailleurs être appelées à changer, estime le Dr Honos. «L’étude parle d’un indice de masse corporelle (IMC) de 18 à 24, mais les données récentes démontrent que les personnes légèrement en surpoids – qui ont un IMC de 24 à 32 – sont encore moins à risque que celles qui ont un poids dans les zones cibles actuelles.»

