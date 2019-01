20 comptes Instagram de voyage qui font rêver À défaut de pouvoir sauter dans un avion et débarquer 2 000 km plus loin, on peut aussi s’évader grâce à Instagram. Ces 20 comptes sont une mine d’or pour rêver, s’inspirer et même planifier un voyage. Par Annabelle Moreau, Julie Mathieu, Caroline Fortin et Andréanne Moreau