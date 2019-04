Céline est de retour! Tout ce qu’il faut savoir

Ses fans ont poussé des cris de joie quand Céline Dion a dévoilé la semaine dernière ses projets concernant un nouvel album et une tournée mondiale, tous deux intitulés Courage. Ce nouveau chapitre-surprise de la carrière de la diva la voit émerger de son cocon de Las Vegas après y avoir été en résidence pendant près de 17 ans – elle quitte le Ceasar’s Palace le 8 juin prochain. Mais il s’inscrit aussi plus largement comme une renaissance de la chanteuse: elle est aujourd’hui reconnue comme peut-être la plus grande vedette planétaire. Voici ce qu’on sait au sujet de la tournée, de son nouveau projet, et du beau danseur sexy qui n’est peut-être pas (mais qui est peut-être) son amoureux.

La tournée

Commençons par le plus important: oui, elle viendra chez nous. D’abord au Centre Vidéotron de Québec (18 et 20 septembre) et au Centre Bell, à Montréal (26, 27, 30 septembre et 1eret 4 octobre), ensuite à Ottawa, Toronto, Vancouver, Saskatoon et Winnipeg. Les billets seront en vente le 12 avril pour le grand public. L’annonce a eu lieu dans le cadre d’un événement Facebook en direct de Los Angeles. Céline a expliqué qu’elle avait choisi le titre Courage en référence aux moments difficiles qu’elle a traversés, et parce que la vie l’avait aidée à trouver sa force intérieure, à trouver le courage, et à continuer. (Ce titre a par ailleurs l’avantage d’être bilingue, une délicate attention de Céline). Lorsqu’on lui a demandé à quoi les fans pouvaient s’attendre du spectacle présenté en tournée (sa première tournée nord-américaine en 10 ans !), elle n’a pas donné de détails, se contentant de répondre qu’il serait différent de ses spectacles de Las Vegas et que ce serait «le plus spectaculaire». (De la part de celle qui a déjà aménagé un parc aquatique derrière sa résidence, on peut s’attendre à tout!)

L’album

L’album Courage sortira vraisemblablement autour du mois de novembre, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée. La chanteuse a révélé qu’en ce moment, elle avait encore beaucoup de choix à faire: «Le problème, c’est que j’ai du mal à me décider. Je n’arrive pas à choisir. Je n’ai pas un album, j’ai du matériel pour en faire quatre. Je crois que j’ai 48 chansons, et on me demande d’en retenir 12.» Ses collaborateurs sur l’album incluent Sia ainsi que l’artiste indie rock américaine LP, dont elle a découvert la musique pendant un cours de danse.

Son association avec L’Oréal

La veille de l’événement Facebook, Céline Dion a dévoilé son nouveau rôle d’égérie de la marque L’Oréal. «Quand je pense qu’après des années d’intimidation à l’école, parce que j’étais très maigre, on m’offre, à 51 ans de devenir ambassadrice, c’est un vrai miracle!» a-t-elle lancé lors de l’annonce.

Son statut d’icône de la mode

Cette année marque le 20eanniversaire de la cérémonie de présentation des Oscars où Céline était arrivée toute de blanc vêtue, dans un tailleur porté sens devant derrière et un chapeau en feutre mou, tenue qui avait fait jaser. À l’époque, son look avait été presque unanimement décrié… Depuis, la planète mode reconnaît enfin en Céline une icône de la mode.

À preuve, son nouveau statut de reine de la Semaine de la mode de Paris, son street style et l’allure hors du commun de ses pages mode Instagram. On l’y voit vêtue d’une salopette en cuir ou d’un survêtement à motif de léopard, ou encore d’une combinaison de capitaine de l’espace. Le mois dernier, le magazine Vogue confirmait son «entrée sur la scène internationale de la mode.» Avec 20 ans de retard, mais bon…

Les rumeurs d’idylle

Son retour sous les projecteurs lui a valu d’être l’objet d’une plus grande couverture des journaux à potins, qui ont notamment laissé entendre que la diva aurait une liaison avec l’un de ses danseurs, Pepe Muñoz, âgé de 34 ans. Dans une entrevue accordée récemment à la chaîne vidéo du magazine Extra, Céline a mis fin à cette rumeur en précisant que son ami Pepe est gai.

Visionnez le nouveau clip de la star, « Ciao for now Las Vegas », de l’authentique Céline à son top. Et attendez-vous à ce que les casquettes Boss ornées de cailloux du Rhin soient en rupture de stock au moment où vous lirez ces lignes.

Retour au bercail

Céline a aussi annoncé, lors de son événement Facebook, qu’elle passera trois mois à Montréal avec sa famille, et a précisé que cette fois-ci, les enfants ne l’accompagneront pas en tournée. Ils resteront plutôt à Las Vegas, où elle ira les voir le plus souvent possible, a-t-elle promis.

