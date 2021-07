Comment faire de belles photos : les conseils de 3 pros

Monic Richard

Bien utiliser la lumière

On se place dos à l’éclairage. Le sujet est alors bien éclairé et on évite les reflets sur la lentille. Pour photographier ses bons petits plats en plongée, on privilégie la lumière qui arrive de côté: ça donne du relief à la nourriture.

Ne pas avoir peur du téléphone

Ce n’est pas l’appareil qui fait le talent – c’est l’œil de la photographe et la lumière qui comptent. Et les téléphones se sont tellement améliorés ces dernières années que réussir de magnifiques photos est à la portée de toutes.

Faire voir les proportions réelles des espaces

Une photo ne rend pas toujours avec justesse l’étendue d’un paysage. Mettre une référence, comme une fleur, en avant-plan aide à donner une idée de l’ampleur d’un panorama.

Chercher l’ombre

On évite de prendre des photos entre 11 h et 15 h, au moment où la lumière du jour est trop crue. Si on n’a pas le choix, on opte pour un endroit à l’ombre, à l’abri du soleil direct.

Thibault Carron

Suivre la règle des deux tiers

Pour obtenir une photo plus équilibrée, bien composée, on évite de centrer son sujet ou la ligne d’horizon dans l’image. On choisit plutôt de les placer environ au tiers de son cadrage, que ce soit en haut, en bas, à gauche ou à droite. Cela rendra la photo plus dynamique et moins conventionnelle.

Prendre des photos à la hauteur des hanches

Cette technique s’utilise bien avec un téléphone. On porte son appareil au niveau de ses hanches, comme si on l’avait en bandoulière, en visant approximativement. Cette façon de faire est idéale pour des clichés de rue ou dans un marché. Ce point de vue donne aussi un côté plus vivant et naturel aux photos.

Se lever tôt

Cela permet de profiter de la golden hour ! L’heure qui suit le lever du soleil est l’un des meilleurs moments de la journée pour faire de la photo. La lumière est plus basse et plus douce. Le même phénomène se produit avant le crépuscule. En prime, on échappe aux foules dans les sites touristiques.

Ne pas prendre trop de photos

Pour un sujet statique, comme un paysage, un ou deux clichés suffisent.

Marie Sébire

Mettre de l’humain

Quand on photographie des paysages, on essaie d’y inclure des gens, que ce soit ceux qui nous accompagnent ou des inconnus. C’est ce qui donne les meilleurs résultats.

Utiliser ses photos

Au retour des vacances, il ne faut pas trop traîner pour trier et imprimer ses photos, en faire des albums, encadrer celles qu’on aime… Sinon, elles risquent de disparaître avec le téléphone le jour où on l’échappera par terre par mégarde, ou de rester coincées au fond d’un disque dur.

Explorer

Les vacances peuvent être l’occasion de s’amuser en photos et de tester des trucs, sans se mettre trop de contraintes. Par exemple, tenter des compositions graphiques avec des tours, si on est en ville…

Varier les angles

En prenant des clichés de loin, de près, etc., on peut facilement les rendre plus dynamiques, un peu comme on le ferait pour un reportage photo.