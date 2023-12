Jeu de société : 3 nouveautés bluffantes

Ces nouveautés promettent de beaux défis et plusieurs éclats de rire.

Yum Pirates

Dans ce jeu de dés inspiré du célèbre Yum, les participants doivent former des combinaisons gagnantes pour couler les bateaux ennemis ou réparer leur propre navire. Celui qui demeure le dernier pirate en mer l’emporte.

Yum Pirates, Gladius, 24,99 $. gladius.ca

7 ans et plus.

Fun Facts

Qui, autour de la table, accorde le plus d’importance aux traditions ? Qui a le plus peur du noir ? Avant le dévoilement des réponses, les joueurs doivent coopérer afin de tenter de placer à l’aveugle les réponses en ordre croissant. Un jeu idéal pour les grands groupes, et pour apprendre à se connaître.

Fun Facts, Repos Production, 32,99 $. rprod.com

8 ans et plus.

Little secret

Little Secret transforme la maisonnée en repaire d’une société secrète. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un rôle – disciple, infiltré ou journaliste – ainsi qu’un mot de passe. L’objectif ? Démasquer les intrus en tentant de décrypter leur mot de passe. Un jeu amusant qui stimule la créativité.

Little secret, ATM Gaming, 29,99 $. atmgaming.eu

10 ans et plus.

