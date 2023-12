Table de Noël : 3 inspirations ravissantes

Pour rendre le repas de Noël encore plus spécial, on orne la table de décorations uniques et de bon goût. Voici quelques inspirations festives.

La table classique

Pour que notre table de Noël soit à la fois traditionnelle et élégante, suffit de la couvrir d’une nappe aux motifs tartans sur laquelle on couche bougeoirs et ustensiles dorés. Pour compléter, on pose des assiettes et des bols à rainures en disposant quelques branches de sapin et des bougies ici et là. Pas plus compliqué que ça !

Pour obtenir le look :

Plat à rainures, Simons Maison

14 $ chacun

Nappe, Simons Maison

à partir de 29,95 $

Chandelier, Simons

12 $ chacun

Verres à vin, Simons Maison

24 $ pour 2

Ensemble de couverts 20 pièces, Linen Chest

89,95 $

Sapin décoratif, OUI

32,99 $

Casse-noisette, Linen Chest

41,96 $

La table élégante et sobre

Une table de Noël au style minimaliste est idéale pour des réjouissances contemporaines en toute simplicité. Pour que tout le monde se sente à l’aise, dans une ambiance pas trop guindée, on opte pour des napperons aux motifs de sapins qu’on peut agencer avec des ustensiles noirs au design épuré. Ne reste plus qu’à étaler une guirlande de gui et quelques sapins en céramique pour que l’ensemble soit totalement branché.

Pour obtenir le look :

Napperons, Bouclair

19,99 $ l’ensemble de 4

Maison décorative, OUI

9,99 $

Guirlande de gui, Bouclair

49,99 $

Ensemble de 40 couverts, Amazon

66,99 $

Couronne en papier, OUI

30 $

Chemin de table, LIVOM

20 $

Assiette en bois, OUI

12,99 $

Arbre décoratif, Linen Chest

27,96 $

La table scandinave rustique

Une table de Noël au style scandinave rustique crée une ambiance chaleureuse et douillette. On dispose quelques éléments aux teintes écarlates comme des pommes ou des canneberges sur un chemin de table uni couché sur du bois. On joint le tout d’assiettes en céramique blanche au design minimaliste ainsi que de bougies colorées. Ne reste plus qu’à ajouter un peu de sapinages ou de coquets arrangements verdoyants dans des vases en verre transparent, pourquoi pas, pour que tout le monde ait envie de s’y réunir des heures durant.

Pour obtenir le look :

Chemin de table, IKEA

7,99 $

Arbre en bois, LIVOM

15 $

Assiette creuse, IKEA

4,99 $

Vase, IKEA

2,99 $

Chandelles fines, OUI

32,50 $ pour l’ensemble de 8

