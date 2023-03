Céramides : tout ce qu’il faut savoir sur cet ingrédient de soin de la peau

On connaît peu les céramides. Et pourtant. Rares sont les ingrédients de soin de la peau qui offrent une aussi bonne hydratation. Essentiels à la santé de l’épiderme et très précieux pour lutter contre la sécheresse cutanée, les céramides sont un type de lipides produits naturellement par la peau. S’ils n’ont joué qu’un rôle discret dans nos petits pots pendant des années, ils ont récemment acquis une notoriété bien méritée dans les soins de la peau en raison de leurs propriétés apaisantes et hydratantes, et de leur capacité à renforcer la barrière cutanée.

Nous avons demandé à deux dermatologues de nous donner leurs meilleurs conseils sur la façon d’intégrer cet ingrédient ultra-nourrissant dans une routine beauté.

Les céramides, qu’est-ce que c’est ?

« Les céramides sont des acides gras que l’on trouve dans la peau et qui sont essentiels à la santé de la barrière cutanée », indique la Dre Geeta Yadav, dermatologue spécialisée et fondatrice de FACET Dermatology, à Toronto. Présents dans l’épiderme, ils servent en quelque sorte de mortier entre les briques que représentent les cellules cutanées. Leur rôle est de former une barrière protectrice qui évite que l’humidité s’échappe tout en empêchant les éléments nocifs (bactéries et pollution) de pénétrer dans la peau, selon la Dre Yadav.

Y a-t-il différents types de céramides ?

La Dre Alia Bosworth, dermatologue médicale et esthétique à la clinique Luma, à Halifax, décrit les types de céramides couramment utilisés dans les soins de la peau. Au nombre de neuf, ils sont énumérés dans la liste des ingrédients sous le nom « céramide », suivi d’un chiffre ou d’initiales (céramide 2 ou céramide AP, par exemple). Ce chiffre et ces lettres font référence au type et à la structure du céramide. (Bien que chaque type serve un objectif légèrement différent, tous contribuent à nourrir la peau et à restaurer la barrière cutanée.)

Qui peut bénéficier de l’utilisation des céramides ?

Les céramides sont considérés comme l’un des éléments essentiels d’une routine de soins efficace, non seulement pour les peaux sèches, mais pour tous les types de peau. « Tout le monde peut bénéficier des céramides », commente la Dre Bosworth. Il tombe sous le sens d’y avoir recours sur les peaux sèches et irritées, mais ils sont utiles même pour les peaux à tendance acnéique si l’on veut qu’elles restent souples et bien hydratées.

Les céramides sont indiqués en particulier si, pour pour limiter l’excès de sébum, on se sert régulièrement d’acides exfoliants tels que l’acide salicylique ou l’acide glycolique. Les céramides créent alors un film protecteur qui permet de ne pas compromettre l’imperméabilité de la barrière cutanée au fil du temps.

De plus, tout comme les taux d’acide hyaluronique et de collagène, le taux de céramides diminue avec l’âge, d’où l’importance d’utiliser un produit qui en contient. Les céramides diminuent encore plus chez les personnes qui souffrent de certaines affections cutanées, telles que la sécheresse chronique, le psoriasis et l’eczéma.

Le temps sec, une exfoliation excessive et d’autres facteurs externes, comme les douches chaudes et l’exposition au soleil, peuvent également épuiser les réserves de ces lipides essentiels. Lorsque leur taux baisse, la couche protectrice de la peau commence à laisser passer les irritants et les allergènes. « Cette inflammation de la peau peut elle-même nuire à la production de céramides », prévient la Dre Bosworth.

Comment intégrer les céramides à une routine beauté ?

« Vous pouvez utiliser les céramides aussi souvent que vous le souhaitez », dit la Dre Yadav. Pour commencer, on intègre un produit riche en céramides dans la routine de soins de la peau au moins une fois par jour. À tout moment de l’année, mais en particulier pour lutter contre la sécheresse de la peau en hiver, d’après la spécialiste.

Cet ingrédient est présent dans tout un ensemble de de produits cosmétiques – des huiles aux sérums en passant par les crèmes – à appliquer sur une peau sèche ou humide. Si on utilise une crème pour le corps contenant des céramides, la Dre Bosworth recommande de procéder à l’hydratation immédiatement après le séchage. Ainsi, l’humidité résiduelle sera retenue, ce qui peut faire une différence significative dans la prévention de la sécheresse et des poussées d’eczéma, juge-t-elle.

Quels ingrédients peut-on associer aux céramides?

Les céramides s’allient à presque tous les ingrédients actifs. Pour renforcer les propriétés régénérantes des produits enrichis en céramides, les deux médecins recommandent de combiner ceux-ci à l’acide hyaluronique, car conjointement, ils contribuent à augmenter le taux d’hydratation. « L’acide hyaluronique attire l’eau de l’air ambiant dans la peau, tandis que les céramides empêchent l’eau de s’en échapper », explique la Dre Yadav.

Les céramides vont aussi particulièrement bien avec le rétinol, un ingrédient aux effets indésirables notoires, pour contrer les irritations potentielles, selon la Dre Bosworth. Il suffit d’appliquer une crème riche en céramides juste après le rétinol pour calmer et hydrater la peau.

