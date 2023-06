Cosmétiques solides : nos meilleurs alliés pour voyager

Bien qu’ils existent depuis toujours (à commencer par le traditionnel pain de savon), les soins solides connaissent un regain d’intérêt depuis quelques années pour leurs avantages pratiques et écolos.

« On veut voyager sans déplacer toute sa salle de bain et engendrer moins de déchets. Les marques l’ont bien compris et proposent de plus en plus de produits qui répondent à ces préoccupations », observe Lydia Gauthier, dermocosmétologue et fondatrice de l’Institut de Recherche en Dermatologie-Esthétique du Canada (IRDEC).

Elle conseille toutefois de les adopter de façon temporaire – pour les vacances ou le chalet. « La composition des cosmétiques sans eau les rend pratiques à transporter, mais elle implique moins d’ingrédients actifs. C’est super pour la détox, mais je crois que les peaux sensibles, matures ou sujettes à l’eczéma doivent s’en tenir à un usage occasionnel au risque de souffrir d’un manque de nutriments », prévient-elle.

En tenant compte de ces recommandations, voici les produits à glisser dans sa valise.

Pixi

Un simple trait de ce bâtonnet pigmenté permet d’éclaircir les atouts du visage pour obtenir un teint visiblement plus lumineux. Sur l’arcade sourcilière, il ouvre le regard. En haut des pommettes, il accentue l’effet « bonne mine ». Sur l’ourlet supérieur de la lèvre, il met le sourire en valeur. Sa formule enrichie en extraits de fruits a des vertus antioxydantes pour la peau. Parfum gourmand en prime.

On-the-glow Bronze, Pixi, 24 $ les 19 g.

Attitude

Un vaste choix de fards à joues, brillants à lèvres, illuminateurs, fonds de teint, cache-cernes et bronzeurs sont venus compléter la gamme de soins solides québécois depuis sa création, l’année dernière. Ces bâtons enrichis sont contenus dans des tubes de carton compostable très légers. On les applique sur le visage directement ou en prélevant un peu de matière avec le doigt pour l’étaler sur la zone souhaitée. Comme leur formule ne contient pas d’eau, aucune bactérie ne peut s’y développer. Pratique pour se faire une belle mine en toutes circonstances, même au bout du monde !

Disponible en 6 coloris de fonds de teint et cache-cernes, 3 tons de bronzeurs, 5 nuances de fards à joues, 3 couleurs de brillants à lèvres et 2 nuances d’illuminateurs.

Gamme de maquillage Oceanly, Attitude, à partir de 20 $.

Lush

Ce bloc de mascara solide est fait de cire végétale, de gomme d’acacia et de beurre de cacao. Il remplace le mascara traditionnel et teinte, étoffe et galbe les cils avec la même efficacité. Pour l’appliquer, il faut mouiller la brosse recyclable fournie, l’insérer dans le trou au centre du bloc et la faire tourner jusqu’à avoir prélevé assez de produit pour recouvrir ses poils. On caresse ensuite les cils pour les maquiller comme on le ferait avec n’importe quel mascara puis, on laisse sécher le bloc jusqu’à la prochaine application.

Disponible en noir et brun ainsi que bleu électrique et corail – deux teintes très acidulées pour l’été.

Mascara, Lush, 16 $ les 12 g.

Yves Rocher

En plus d’alléger nos bagages d’une bouteille de plastique encombrante, ce shampooing solide nettoie bien les cheveux. De la même façon qu’on utilise une savonnette, on le fait mousser entre les mains ou directement sur la chevelure avant de masser et de rincer sous la douche. L’idéal est de le conserver sur un porte-savon ou une surface où l’eau ne stagne pas afin qu’il sèche sans ramollir. On attend environ cinq heures après sa dernière utilisation et on le range dans une boîte ou un sachet de transport pour le glisser dans sa valise !

Disponible dans les gammes Douceur, Pureté, Brillance et Nutrition.

Shampooing solide, Yves Rocher, 19,95 $ les 60 ml.

Glossier

Ce parfum ne fuit pas, respecte la limite de contenance autorisée dans un bagage en soute d’avion et ne pèse que quelques grammes… Que demander de mieux ? Son écrin en céramique renferme une cire odorante qu’on frotte du bout du doigt afin d’en appliquer derrière les oreilles, au creux du cou ou sur les poignets. Avec ses notes de poivre rose et d’iris, sa fragrance très légère se porte en toutes occasions. Parfaite pour les beaux jours.

Parfum solide You, Glossier, 40 $ les 3 g.