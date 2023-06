Couperose : prévention et traitements

C’est quoi ?

La couperose et la rosacée sont des sœurs jumelles. Pas étonnant qu’on les confonde souvent. « En fait, la couperose est une forme de rosacée », précise la Dre Danielle Brassard. Elle survient en général entre l’âge de 30 et 50 ans, surtout chez les femmes ayant une peau claire. La couperose se manifeste par des rougeurs dans le centre du visage et l’apparition de petits vaisseaux sanguins rouges ou violacés. Elle occasionne des bouffées de chaleur fréquentes et peut s’accompagner d’une sensation de brûlure et d’une peau sèche. On n’en connaît pas encore les causes exactes, mais l’hérédité y est pour quelque chose.

Quels sont les traitements ?

Comme l’eczéma et le psoriasis, la couperose est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Cela dit, il importe de la traiter pour diminuer ses effets et, surtout, pour éviter qu’elle s’aggrave au fil des ans. « Les traitements au laser sont un outil fort efficace pour maîtriser la couperose. En fermant les vaisseaux sanguins, le laser réduit l’inflammation. En d’autres mots, il cible la cause du problème », affirme le dermatologue Jean-François Tremblay. À noter que les traitements au laser ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec. À défaut d’avoir recours à ce traitement, on peut toujours se tourner vers des antibiotiques topiques (à base de métronidazole, par exemple) ou oraux (comme la tétracycline ou la doxycycline).

Comment la prévenir ?

On peut prévenir les bouffées de chaleur et les rougeurs en limitant son exposition aux déclencheurs, tels que l’alcool, les boissons chaudes, les aliments épicés, le stress ainsi que les produits pour la peau parfumés, irritants, desséchants ou abrasifs (exfoliants avec granules, peelings forts, microdermabrasion). La Société canadienne de l’acné et de la rosacée conseille de boire un verre d’eau glacée et de s’asperger le visage d’eau froide après avoir fait de l’exercice, en plus d’éviter les saunas, les spas et les bains chauds. « Il ne faut pas sous-estimer le rôle des rayons ultraviolets, ajoute le Dr Tremblay. Ils abîment la peau, le collagène et les vaisseaux sanguins, et ont tendance à aggraver le problème, d’où l’importance d’appliquer une protection solaire de façon rigoureuse. » Les écrans solaires minéraux sont à privilégier, parce qu’ils reflètent la chaleur et les rayons infrarouges, et qu’ils sont moins irritants pour la peau.

