Eight Hour d’Elizabeth Arden : 10 façons d’utiliser cette crème mythique

Le baume apaisant réparateur Eight Hour d’Elizabeth Arden traverse bien les années. Il est toujours populaire – à preuve ce récent engouement sur TikTok –, mais ce n’est pas seulement parce qu’il soulage la peau sèche du corps et du visage.

Ce soin tout-en-un à la teinte abricot est parmi les armes secrètes du prince Harry. Dans Spare ou Le Suppléant en français, son autobiographie sortie en janvier 2023, le membre de la famille royale britannique y fait une étonnante révélation sur l’utilisation qu’il en a fait : il l’a appliqué sur son pénis !

Au cours d’un voyage au pôle Nord, la quéquette (sic) royale a subi une malheureuse engelure. « J’avais essayé quelques traitements maison, y compris un produit que m’avait recommandé une amie. Elle m’avait fortement conseillé d’utiliser la crème d’Elizabeth Arden », écrit le prince dans Le Suppléant. Bien qu’on ne puisse certifier qu’il s’agit de la crème Eight Hour, tous les indices pointent dans cette direction. Celle-ci est reconnue pour sa forte – et très particulière – odeur. Or, dans son livre, Harry raconte que ce parfum a immédiatement ravivé le souvenir de sa mère qui utilisait le produit comme baume à lèvres.

Cette anecdote ne permet pas de savoir si le traitement maison a fonctionné ou non, mais on peut tout de même se demander si l’usage de ce baume sur cette partie du corps est recommandable. Selon le site Web d’Elizabeth Arden, la crème Eight Hour peut créer une barrière entre la peau et l’air froid et ainsi protéger des engelures. La dermalogue Renée Beach émet toutefois un doute. La liste des ingrédients comprend des parfums et des dérivés potentiellement irritants : elle recommande de ne pas l’utiliser sur les organes génitaux, car elle pourrait causer de l’inconfort. « Je suis étonnée que la peau délicate du pénis ait toléré ce produit », précise-t-elle.

Qu’importe ! La Eight Hour d’Elizabeth Arden a bien d’autres usages… sécuritaires. En voici dix.

Comme crème hydratante pour tout le corps

En tout premier lieu, ce soin est conçu pour soulager la peau sèche et les démangeaisons et hydrater les parties rugueuses comme les coudes, les genoux, les jambes et les pieds. Sa texture étant un peu collante, on n’utilise qu’une petite quantité à la fois.

Comme produit occlusif

Cette crème remplace avantageusement la gelée de pétrole comme produit occlusif : on en applique une petite quantité à la dernière étape de la routine du soir (après la crème de nuit) pour maximiser l’hydratation. Et, on rince le matin.

Comme baume à lèvres

Dans son livre, Harry raconte que la princesse Diana utilisait ce produit comme baume à lèvres. De nombreuses femmes sur TikTok disent qu’il laisse les lèvres hydratées et brillantes.

Comme gel pour les sourcils

Grâce à la crème Eight Hour, les sourcils indisciplinés sont chose du passé. On en met une toute petite quantité sur le bout du doigt et on l’applique sur les sourcils pour leur donner la courbe désirée. Pour plus de précision, on utilise un petit pinceau ou une brosse à sourcils.

Comme illuminateur

Pour un effet spectaculaire, on en applique quelques gouttes sur le haut des pommettes, près des tempes et sous l’arcade sourcilière. Cela remplace sans problème l’illuminateur ou le highlighter.

Comme ombre à paupières liquide

Le look « paupières lustrées » n’aura jamais été aussi facile à réaliser. On met une petite quantité du baume sur les paupières maquillées. Autre option : on en mélange un peu avec du brillant ou de l’ombre à paupières.

Comme traitement de nuit pour les mains et les pieds

On applique une généreuse quantité de crème sur les mains et les pieds et on laisse la magie opérer pendant la nuit. On évite les dégâts en portant des gants et des bas de coton.

Comme baume à cuticules

On remplace l’huile pour cuticules par la crème Eight Hour et on masse bien pour faire pénétrer le produit. On peut aussi s’en servir pour les mains, en évitant les paumes si on l’applique le jour.

Comme soin anti-frisottis

On réchauffe une petite quantité du produit sur le bout des doigts, puis on l’applique doucement sur les cheveux rebelles. On peut aussi passer sur les frisottis avec une brosse par la suite. La marque recommande également d’utiliser une petite quantité du produit sur les pointes sèches pour les hydrater.

Comme crème pour l’allaitement

Pour les mamans qui allaitent et qui n’ont plus de crème pour mamelons, ce baume est une bonne solution de rechange. On s’assure toutefois d’utiliser la version non parfumée de la Eight Hour sur tous les endroits sensibles.

