15 restaurants à découvrir en ce moment au Texas

Une escapade mémorable n'est pas complète sans une gastronomie hors-pair, et le Texas ne déçoit pas de ce côté. Bien que son barbecue soit légendaire, le paysage culinaire diversifié de l'État s’étend bien au-delà de la poitrine fumée et des côtes lentement mijotées. Des scènes gastronomiques vibrantes animent aussi bien les grandes villes que les petites, faisant de l'État de l'étoile solitaire une destination où se côtoient restaurants raffinés, taquerias familiales, établissements de fruits de mer et pâtisseries gourmandes.

Des trésors cachés aux icônes bien-aimées, ces 15 restaurants à ne pas manquer mettent en valeur la richesse des saveurs et la créativité culinaire du Texas.

Région : Hill Country

Niché au cœur de la région de Hill Country au Texas, au milieu de champs de lavande vallonnés et de vastes vignobles, Becker Vineyards se distingue comme une destination vinicole de premier plan. Avec une production annuelle impressionnante de 100 000 caisses, le vignoble propose une expérience de dégustation de haut niveau, mettant en vedette des cépages nobles tels que le cabernet franc, le grenache, le malbec et le sangiovese. Qu'ils s’offrent une dégustation privée ou en groupe, les visiteurs ont la possibilité d’agrémenter leur expérience avec des planches de charcuterie et de fromages artisanaux, ce qui en fait une étape parfaite pour les amateurs de vin.

Région : les plaines de Panhandle

L'État de l'étoile solitaire est synonyme de steak, et l’impressionnant menu de ce célèbre steakhouse d'Amarillo promet une authentique immersion dans la culture texane. Laissez-vous tenter par un porterhouse de 24 onces, un T-bone de 30 onces ou une côte de bœuf de 56 onces. Avant de quitter les lieux, n'oubliez pas d’aller faire un tour à la boutique Big Texan, où vous trouverez des souvenirs de la Route 66, ainsi que des assaisonnements pour steaks artisanaux, des autocollants et plus encore.

Région : la côte du Golfe

Figurant régulièrement parmi les meilleures adresses pour le déjeuner aux États-Unis, ce lieu prisé de Houston attire les lève-tôt avec sa cuisine du Sud appétissante et pleine d’âme. Incontournable de la scène culinaire locale, leur menu propose des ailes de poulet croustillantes accompagnées de gaufres, du poisson-chat crémeux servi avec du gruau de maïs, des biscuits nappés de sauce et de moelleux pancakes. C’est la quintessence de la cuisine réconfortante, servie dans une ambiance animée et chaleureuse.

Région : Hill Country

Ce restaurant de hot pot novateur d’Austin réinvente le shabu-shabu avec une touche créative et généreuse, à l’image du Texas. Cette expérience interactive invite les convives à plonger des viandes de première qualité, des légumes croquants et des boulettes artisanales dans des bouillons frémissants, tout en explorant une variété de sauces maison. Avec des créations comme le teriyaki truffé, le chimichurri au shiso et le ponzu aux agrumes, chaque bouchée devient une véritable explosion de saveurs, érigeant DipDipDip Tatsu-ya au rang de destination de choix pour les palais audacieux.

Région : Piney Woods

Franchir la porte du Dolli's Diner de Nacogdoches, c'est faire un bond dans le passé, au cœur d’un authentique restaurant des années 1950. Ce lieu pittoresque et familial est réputé pour son carrelage en damier, son décor rétro et sa cuisine réconfortante, qui propose un alléchant menu de hamburgers juteux, de sandwichs généreusement garnis et de pain de viande maison. Les amateurs de déjeuner peuvent se laisser tenter par des crêpes moelleuses, du bacon croustillantes et des omelettes fraîchement préparées, et les plats du jour assurent une variété constante pour satisfaire toutes les envies.

Région : la côte du Golfe

Véritable institution de Gavelston depuis 1911, Gaido's régale ses convives avec les saveurs fraîches des fruits de mer de la côte du Golfe depuis plus d'un siècle. Fort d’un héritage de recettes familiales transmises de génération en génération, le menu met à l’honneur des crevettes sauvages, des huîtres du Golfe, des coquilles Saint-Jacques et des vivaneaux apprêtés selon les méthodes qui ont fait la renommée de la maison. Que vous savouriez un simple filet de poisson grillé ou un généreux plateau de fruits de mer, chaque plat met en valeur les riches saveurs côtières de la région.

Région : Piney Woods

Situé dans une ferme pittoresque près de Tyler, The Grove Kitchen & Gardens offre une expérience immersive unique en mariant une cuisine de la ferme à la table avec des spectacles captivants. Le chef Arturo Lara concocte des plats inspirés des saisons à partir d’ingrédients frais cultivés sur la propriété, tels que de succulentes crevettes avec du gruau, des pâtes artisanales et de savoureux sandwichs de côte de bœuf à la française. Que vous choisissiez de souper sur la terrasse avec vue sur les jardins luxuriants ou de profiter de la musique live à l'intérieur, The Grove vous séduira par son charmant mélange d'élégance rustique et d'hospitalité sudiste.

Région : les plaines du sud du Texas

Dans l'ouest de San Antonio, l’Himalayan Kitchen, un restaurant familial, vous invite à découvrir une cuisine népalaise, indienne et indochinoise aussi riche que savoureuse. Avec ses plats tandoori fumants, ses currys parfumés et ses momos faits maison (Raviolis népalaises à essayer absolument), le menu du restaurant plaît autant aux carnivores qu'aux végétariens. L’audace des saveurs et l’authenticité de la préparation font de l'Himalayan Kitchen un lieu de prédilection pour les amateurs d'épices et de plats chaleureux.

Région : Big Bend Country

Figure emblématique d'El Paso, le L&J Cafe sert une cuisine mexicaine savoureuse, transmise de génération en génération au sein de la même famille, depuis 1927. Dans ce lieu légendaire, régalez-vous de flautas croustillantes, de généreux burritos et d’assiettes de machaca savoureuses et grésillantes. Mais l’attrait de l’endroit ne s’arrête pas à sa cuisine; sa fascinante histoire révèle des machines à sous dissimulées et des caches d'alcool datant de la Prohibition au Texas.

Région : la côte du Golfe

À Galveston, une visite chez La King's Confectionery est une plongée dans le passé, un voyage empreint de nostalgie. Avec sa fontaine à soda et son glacier d'époque, vous pouvez y déguster des malts, des sundaes et des banana splits classiques, sans oublier une impressionnante variété de bonbons et de chocolats faits à la main. Avec plus de 50 sortes de confiseries maison, dont des pralines aux noix de pécan et de la tire d'eau salée fraîchement étirée, cette boutique familiale fait le bonheur des visiteurs depuis des décennies.

Région : les plaines de Panhandle

À Abilene, les amateurs de tartes trouveront de quoi se régaler dans cette boulangerie chérie, où les saveurs traditionnelles côtoient d’étonnantes innovations gustatives. Le menu varié propose un éventail de délices, allant de l’emblématique tarte aux noix de pécan (un classique texan) à la fameuse tarte Sweet Heat, étonnant mariage d’une crème de pêche sucrée au piquant intense des piments Carolina Reaper. Que vous vous y arrêtiez pour savourer une part individuelle, pour emporter une tarte entière ou pour explorer leur sélection de douceurs, cette charmante boulangerie est un arrêt essentiel pour tous les amateurs de sucreries.

Région : Prairies et lacs

Offrez-vous une escapade parisienne en plein cœur du Texas! Cet élégant restaurant de Fort Worth vous offre une expérience haut de gamme où chaque détail compte, du service impeccable en nappe blanche au code vestimentaire soigneusement respecté. La carte met à l'honneur la cuisine française classique, avec des plats emblématiques comme le bœuf bourguignon, le coq au vin et le foie gras, ainsi qu'une vaste sélection de vins de l’Hexagone. D’un repas somptueux en plusieurs services à une simple mais délicate crème brûlée, ce bistrot chic vous offre un avant-goût authentique des saveurs de la France.

Région : Big Bend Country

Demi-finaliste aux James Beard Awards 2024, cette taqueria branchée d'El Paso donne réinvente la cuisine mexicaine authentique en faisant la part belle aux saveurs audacieuses et aux techniques de cuisson ancestrales. Toutes les tortillas sont fabriquées sur place, à partir de maïs nixtamalé importé directement du Mexique, leur conférant une profondeur de goût incomparable. Le menu marie habilement les influences classiques et contemporaines, proposant aussi bien des tacos de carne asada parfaitement grillés que des créations végétariennes inventives qui rendent hommage au riche héritage culinaire local.

Région : les plaines du sud du Texas

À San Antonio, ce restaurant prisé célèbre les saveurs de l’Espagne avec paellas, tapas et montaditos servis dans une atmosphère animée et accueillante. Pour accompagner ces mets, une vaste sélection de vins espagnols et de cocktails artisanaux est offerte, avec un menu pensé pour être partagé et apprécié ensemble. En prime, le restaurant accueille des spectacles de flamenco, faisant de cet endroit une destination idéale pour une expérience culinaire immersive et animée.

Région : Prairies et lacs

Des pâtes faites à la main, de la mozzarella maison et des ingrédients locaux définissent le menu de ce restaurant italien intime de Dallas. La chef Leigh Hutchinson transpose les traditions de la cuisine toscane au Texas en créant des plats emblématiques comme la lasagne al forno, nappée de riches sauces bolognaise et besciamella, et la Bistecca all Fiorentina, un généreux T-bone de bœuf élevé localement, parfait pour deux personnes. Son ambiance à la fois rustique et accueillante, alliée à une carte des vins bien pensée, fait de Via Triozzi une invitation à un voyage gustatif en Italie.