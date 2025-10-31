Briser le silence qui entoure la ménopause : il est temps que les femmes reçoivent les soins qu'elles méritent

À l’âge de 40 ans, cela fait au moins 25 ans que vous avez vos règles. Malgré votre expérience, il peut encore vous arriver d’être embarrassée ou mal à l’aise à la suite d’un changement inattendu dans votre cycle menstruel. Ces perturbations peuvent être encore plus difficiles à vivre si vous en ignorez la cause ou ne savez pas à qui en parler.

C'est malheureusement le lot de nombreuses femmes pendant la périménopause, une étape de transition qui précède la ménopause et qui peut durer plusieurs années. Pendant cette période, les taux d'œstrogènes commencent à diminuer, les règles deviennent irrégulières et une multitude d'autres symptômes se manifestent, jusqu’à ce que les menstruations cessent complètement. (Une femme est considérée comme ménopausée si elle n'a pas eu ses règles pendant une année complète).

La périménopause et la ménopause sont des étapes naturelles et normales du cycle de santé reproductive d'une femme. Toutefois, bien que le phénomène existe depuis des millénaires, en parler publiquement demeure souvent source de malaise. Par ailleurs, les recherches sur ce sujet étant insuffisantes, les femmes peuvent se sentir abandonnées et ne pas savoir vers qui se tourner pour obtenir aide et soutien. Résultat, nombre d’entre elles sont laissées à elles-mêmes face aux symptômes de la périménopause et de la ménopause : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, brouillard mental, troubles du sommeil, sautes d'humeur et autres désagréments. Or le manque de connaissances des professionnels de la santé à ce sujet est bien réel, ce que de plus en plus de femmes n’hésitent pas à dénoncer.

Lyne Ste-Marie, partenaire de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes.

La créatrice de contenu québécoise Lyne Ste-Marie, 60 ans, elle, n'a pas vécu la périménopause. Pas la moindre bouffée de chaleur ni aucun autre symptôme, au départ. Et pour cause. « À 48 ans, j’ai subi une hystérectomie d’urgence en raison d’une torsion d’ovaire provoquée par un énorme fibrome. J’ai passé 19 jours à l’hôpital, car les médecins craignaient quelque chose de plus grave », raconte-t-elle.

Et quelques semaines plus tard, la voilà plongée en pleine ménopause, sans avoir d’abord traversé la périménopause. « Mes cheveux sont devenus tout gris à l’avant, moi qui n’en avais pas un seul auparavant, puis je me suis mise à avoir des bouffées de chaleur et j’ai pris du poids. »

Lyne Ste-Marie s'associe à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, le bras caritatif de Pharmaprix, pour partager son histoire. Elle fait partie du nombre croissant de femmes qui contribuent à briser les tabous sociaux entourant les « questions féminines » et qui cherchent des lieux où sont offerts des soins de qualité, dans une ambiance de solidarité, en lien avec les besoins uniques des femmes en matière de santé.

Vous n'êtes pas seule. Parlez de la périménopause et de la ménopause à vos proches.

Il y a encore tant à faire…

Au Canada, une femme sur cinq ne connaît pas le mot « périménopause », révèle un sondage Angus Reid mené pour la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. Pire : 79 % des répondantes estiment ne pas disposer des informations nécessaires pour bien vivre cette étape, tandis que 76 % ne sauraient même pas en reconnaître les premiers symptômes. Sans compter que la vaste majorité des femmes (85 %) ignorent les effets potentiels à long terme de la périménopause sur leur santé.

Ces statistiques mettent en lumière le manque évident de financement en soins de santé et en recherche consacrée à la santé des femmes au Canada. À peine 7 % des fonds nationaux sont alloués à la recherche sur la santé des femmes. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes a fait du manque d'information et de l'incertitude émotionnelle des Canadiennes en matière de santé son principal cheval de bataille.

Déterminée à faire en sorte que les femmes aient un accès complet et équitable aux soins de santé au Canada, la Fondation investira 50 millions de dollars dans la cause de la santé des femmes d'ici 2026. Ce faisant, la Fondation poursuit trois objectifs clés : la sensibilisation au manque d'information auquel les femmes sont confrontées, l'accessibilité à l'aide et aux soins pour toutes, et la recherche axée sur les besoins des femmes.

Parlez à votre médecin de tout symptôme que vous soupçonnez être lié à la périménopause.

En 2025, une partie de ce montant – 1,75 million de dollars – a été distribuée à 27 organismes dans le cadre du programme de Dons communautaires de la Fondation. Ces organismes, qui se consacrent à l'accès aux soins, à la lutte contre la violence sexiste, à l'équité menstruelle et à la santé maternelle ont reçu un don allant jusqu’à 100 000 dollars.

Lyne Ste-Marie aborde avec philosophie le problème de santé aigu qui a mené à son hystérectomie d’urgence, même si celle-ci a précipité ses symptômes de ménopause. « Honnêtement, rien ne m’a dérangée, jamais, même pas les 20 livres en plus, confie-t-elle. Je suis simplement reconnaissante d’être en vie. Alors, à toutes celles qui traversent cette période, je dis “vive la ménopause !” »

Ne vivez pas seule la ménopause. Découvrez les outils, les conseils et le soutien offerts par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, sur fondationpharmaprix.ca et prenez votre destin en main.