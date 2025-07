Femmes et finances : tracez votre propre voie vers l’indépendance

Saviez-vous que les femmes sont plus susceptibles d’interrompre leur carrière pour s’occuper de leurs proches, ce qui peut avoir une incidence importante sur leur épargne-retraite ? C'est pourquoi il est crucial de vous intéresser tôt à vos finances et de planifier les différentes étapes de votre vie. Les défis financiers auxquels les femmes sont confrontées sont considérables et s’accompagnent souvent d'une lourde charge émotionnelle : absence du travail pour élever les enfants – avec la perte de revenus et de cotisations que cela implique –, gestion complexe des successions et des questions fiscales lors d’héritages, reprise de l’entreprise familiale...

Une bonne planification est essentielle pour vous permettre de prendre en main votre avenir et garantir votre indépendance financière. Pour augmenter votre tranquillité d'esprit et avoir un avenir serein, n'hésitez pas à consulter des experts en gestion de patrimoine qui sauront vous accompagner à chaque étape de votre vie et vous aider à construire des plans financiers solides.

Un accompagnement personnalisé

Chez Gestion de patrimoine TD, « l’objectif principal est de devenir la référence pour les femmes qui veulent gagner en confiance et être financièrement indépendantes, dit Suzanne Tremblay, vice-présidente et cheffe de région services privés chez Gestion de patrimoine TD. Nos conseillères et conseillers reçoivent des formations spécifiques et détiennent les outils nécessaires pour apporter un soutien ciblé et des conseils personnalisés à nos clientes, car nous savons que les femmes ont une approche et des besoins différents en matière de finances. »

En plus de connaître et de comprendre les besoins des femmes, les professionnels en gestion de patrimoine du Groupe Banque TD ont à cœur d’aider leurs clientes à se sentir à l’aise de poser toutes leurs questions et d’exprimer clairement leurs objectifs financiers. « Les données montrent encore que de nombreuses femmes – mais pas toutes – sont moins confiantes que les hommes en matière de finances et d’investissements »1, indique Suzanne Tremblay. Et pourquoi cela ? « En grande partie parce que la gestion de l’argent est longtemps restée la responsabilité des hommes, répond l’experte. Les stéréotypes sociétaux et les préjugés ont grandement contribué à soutenir un système qui marginalise les femmes de manière disproportionnée. »

Les aspirations des hommes et des femmes en matière de finances sont différentes, estime Suzanne Tremblay. « Par exemple, les hommes veulent généralement parler de rendements et de performances, tandis que les femmes souhaitent plutôt être rassurées sur la planification de leur retraite ou de leurs projets. Elles souhaitent également discuter de transfert de patrimoine aux générations futures. »

Vice-présidente et cheffe de région services privés chez Gestion de patrimoine TD, Suzanne Tremblay.



Des héritages de taille

D’ici 2028, les Canadiennes devraient posséder près de 4 billions $ en actifs financiers – soit bien plus que la part de richesse qui sera alors détenue par les hommes au Canada.2 Selon la vice-présidente et cheffe de région services privés chez Gestion de patrimoine TD, Suzanne Tremblay, il est primordial pour elles d’avoir leur propre plan financier. « Car les femmes risquent de se retrouver seules à prendre des décisions dans leur ménage à un moment donné de leur vie, en raison de facteurs tels que le divorce, la séparation ou le décès d’un conjoint. »

D’ailleurs, 98 % des veuves et des divorcées incitent les autres femmes à s’intéresser beaucoup plus tôt à leurs finances, car ces étapes de la vie peuvent être difficiles à traverser3. « Bien que les circonstances de ces transitions varient considérablement d’une personne à l’autre, leur impact sur la vie financière des femmes est similaire, souligne madame Tremblay. Chacune de ces transitions exige d’elles qu’elles prennent les rênes de leurs finances et de la planification de leur avenir. Celles qui ne s’impliquent pas tôt dans la gestion de leurs finances vont devoir en apprendre davantage sur cette question à un moment où elles sont plus vulnérables et où elles vivent des émotions intenses. Cela risque de leur mettre une pression supplémentaire sur les épaules et de compliquer leurs apprentissages. »

