Le rétinol manque-t-il à votre routine de soins corporels?

Le rétinol est l'un des ingrédients les plus efficaces au royaume des soins de la peau, réputé pour lisser les ridules, améliorer la texture de l’épiderme et lutter contre les éruptions cutanées. Mais ses bienfaits s'étendent bien au-delà du visage.

« Chaque centimètre de peau est sujet au vieillissement, qu'il se trouve sur votre visage ou sur votre corps, et mérite des soins appropriés pour être et paraître au mieux de sa forme, explique la Dre Geeta Yadav, dermatologue certifiée et fondatrice de FACET Dermatology, à Toronto. L’épiderme du corps est particulièrement sujet au relâchement cutané et à une texture fripée, deux problèmes qui peuvent être améliorés en incorporant le rétinol à votre routine de soins corporels. »

Le rétinol agit en accélérant le renouvellement cellulaire et en stimulant la production de collagène dans les couches profondes de la peau. « L'augmentation du collagène contribue à améliorer la laxité de la peau, la perte de fermeté et la texture irrégulière, tandis que l'accélération du renouvellement cellulaire donne à l’épiderme un aspect plus lisse, plus sain et plus jeune, affirme la Dre Yadav. Le rétinol est utile partout où il est appliqué. »

Une formule douce mais efficace

Certains produits à base de rétinol peuvent être agressifs, mais la lotion pour le corps et le visage rétinol de nuit Age Renew, de Gold Bond, a été spécialement conçue par des dermatologues pour ne pas irriter la peau. Le rétinol stabilisé de la formule est absorbé plus lentement par l’épiderme, pour des résultats efficaces avec un minimum d'inconfort. De plus, la lotion est exempte de parabènes, de phtalates, de colorants et de parfums. La formule légère est également non comédogène ; elle n'obstrue donc pas les pores.

« De nombreuses lotions pour le corps sont trop épaisses pour être utilisées sur le visage, mais cette formule hybride est non grasse et peut être utilisée confortablement sur le visage et le corps tous les soirs sans risque d'irritation », déclare la Dre Yadav.

Hydratation et protection pour un éclat sain

Outre les bienfaits lissants et raffermissants du rétinol, la lotion pour le corps et le visage rétinol de nuit Age Renew, de Gold Bond, contient des peptides, trois vitamines et un mélange nourrissant de sept hydratants essentiels. Ensemble, ces ingrédients hydratent la peau pendant 24 heures tout en la protégeant contre les facteurs de stress environnementaux à l'origine de la sécheresse cutanée. « Lorsque la peau est bien hydratée, elle brille d’un éclat sain et radieux », dit la Dre Yadav.

Quand commencer à utiliser le rétinol

On pense souvent à tort que le rétinol n'est nécessaire qu'après 40 ans. « Il est plus facile de ralentir les signes du vieillissement cutané en utilisant des ingrédients actifs avant de constater des changements significatifs dans la peau, confirme la Dre Yadav. L'utilisation du rétinol dans la trentaine et même à la fin de la vingtaine (ainsi que le port d'un écran solaire, bien sûr !) aidera à prévenir les irrégularités au niveau de la texture et du teint de la peau. »

L’utilisation en continu est primordiale

« Pour de meilleurs résultats, je recommande d'appliquer la lotion pour le corps et le visage rétinol de nuit Age Renew, de Gold Bond, sur une peau propre et sèche, de la tête aux pieds, avant d'aller se coucher », conseille la Dre Yadav. D’après des études cliniques, la lotion pour le corps et le visage rétinol de nuit Age Renew, de Gold Bond, a donné des résultats visibles rapidement : 93 % des utilisateurs ont déclaré que leur peau était plus lisse après seulement trois jours. Pour des améliorations à long terme, par exemple un épiderme plus ferme et résistant, la Dre Yadav suggère une utilisation régulière, à chaque soir.

N'oubliez pas l’écran solaire

Bien entendu, aucune routine incluant du rétinol n'est complète sans protection solaire. « Il est impératif d'appliquer un écran solaire le matin ou avant l'exposition au soleil, en particulier lorsque l'on utilise du rétinol, car il rend la peau plus sensible au soleil », explique la Dre Yadav.



L’usage d’un écran solaire joue également un rôle crucial dans la prévention du vieillissement cutané prématuré. « Si vous tentez de lutter contre le vieillissement de la peau en utilisant un produit à base de rétinol, n'allez pas à l'encontre de vos efforts en négligeant l'application d'un écran solaire. »

Essayez-le vous-même

La lotion pour le corps et le visage rétinol de nuit Age Renew, de Gold Bond, est un moyen facile d'intégrer les bienfaits du rétinol à votre routine de soins du soir, ce qui en fait une solution abordable et efficace pour une peau plus lisse et d'apparence plus saine.