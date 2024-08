Un bar éphémère de petits cocktails martini signé Vodka GREY GOOSE® débarque à Montréal cet été

GREY GOOSE® Vodka vous invite à prendre part à une expérience multisensorielle exclusive, LE ‘TINI BAR, pour l’événement le plus glamour de la saison de tennis. Au menu : cocktails martinis, amuse-bouches et art de vivre à la française.

Les accessoires les plus en vue de la saison? Une raquette de tennis et un cocktail martini à la Vodka GREY GOOSE®, évidemment! La tendance du « Tenniscore », l’esthétique mode qui semble tout droit sortie des grands terrains verts, a pris d’assaut les passerelles des défilés et les médias sociaux. C’est le courant fort de l’été, d’après le magazine Vogue, notamment propulsé par les Jeux olympiques de Paris et par les superbes jupes plissées de l’actrice Zendaya pendant la récente tournée promotionnelle du film Challengers de Luca Guadagnino, dans lequel elle joue une star du tennis.

Cocktails martinis et canapés (raquettes facultatives)

Excellente nouvelle : GREY GOOSE® Vodka vous offre cet été la parfaite occasion d’arborer vos polos blancs et vos visières – en bref, votre plus jolie tenue de type «Tenniscore» – grâce à l’expérience éphémère LE ‘TINI BAR, qui verra le jour dans l’un des plus beaux locaux de la Cité du Multimédia, à Montréal. À noter que la chicissime expérience pop-up de dégustation de cocktails martinis sera offerte au public pendant trois jours seulement, du 8 au 10 août prochain.

LE ‘TINI BAR comprendra trois mini bars et proposera une expérience multisensorielle luxueuse hors du commun élaborée à partir des trois éléments clés associés à la Vodka GREY GOOSE® : le blé, parce que celle-ci contient du blé d’hiver sans OGM de la plus haute qualité de la Picardie ; l’eau, parce qu’elle est aussi faite d’eau de source naturellement filtrée par les roches calcaires de Gensac, dans la région de Cognac en France ; et le ciel, où s’envole l’oie cendrée emblématique du logo de la célèbre Vodka haut de gamme.

Dans chaque pièce thématique sera proposée une sélection de petits cocktails martini, dont le classique cocktail Dry Martini Cocktail avec un zeste de citron, l’élégant cocktail French Martini Cocktail avec des saveurs d’ananas et de framboise, et l’ultramoderne cocktail Espresso Martini Cocktail, concoction caféinée chouchou des mixologues et des créateurs de contenu sur TikTok. Chaque cocktail martini, confectionné à base de Vodka GREY GOOSE®, un élixir réputé pour son goût velouté et sa qualité exceptionnelle, sera accompagné d’un délicieux amuse-bouche et d’un à-côté d’informations utiles et pertinentes à propos de la célèbre marque de Vodka française. En prime, des experts en mixologie vous partageront leurs meilleurs secrets et astuces pour déguster et créer le parfait cocktail martini, à tout coup.

Après avoir butiné d’un mini bar à l’autre, il sera possible de terminer la soirée dans l’espace lounge, où d’autres cocktails pourront être achetés, histoire de vous accompagner dans vos discussions autour du match de la journée ou de votre pause détente entre amis.

Des accessoires stylés pour un look sport chic impeccable

La Vodka GREY GOOSE® est reconnue pour ses nombreuses collaborations avec l’industrie de la mode. Pour vous aider à parfaire votre look «Tenniscore», la marque française s’est d’ailleurs associée à l’entrepreneur et créateur de bijoux Frédérick Robichaud et à son label Five Jwlry, une enseigne montréalaise réputée pour ses créations modernes et minimalistes, afin de créer des accessoires dignes du carré VIP. Le collier, le bracelet et les breloques personnalisées nés de cette collaboration exclusive seront mis en vente sur le site de Five Jwlry à partir du 1er août. On pourra notamment y retrouver une breloque en forme de cocktail martini, une raquette et une balle de tennis, ainsi que l’oie emblématique de la Vodka GREY GOOSE®. Faites vite, car les quantités seront limitées!

Venez vivre l’aventure «Tenniscore» à son apogée et profiter du meilleur de ce que la culture française a à offrir à l’événement glamour de l’été, LE ‘TINI BAR signé GREY GOOSE® Vodka. Rendez-vous ici pour réserver sans tarder vos billets, au prix de 25 $ chacun. Sont compris dans le prix du billet : une expérience de dégustation de la Vodka GREY GOOSE® en trois parties, d’une durée d’une heure, avec des créateurs de cocktails chevronnées ; trois petits cocktails martini GREY GOOSE® Vodka personnalisés, chacun accompagné d’un amuse-bouche, et une entrée au Salon de Cocktails Martinis GREY GOOSE®, où des cocktails supplémentaires peuvent être achetés pour une durée maximale de deux heures. Groupes de huit personnes maximum pourront être admis à la fois.

*18+ seulement. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION. ©2024. GREY GOOSE, SON HABILLAGE ET LE SIGNE DES OIES SONT DES MARQUES DE COMMERCE. VODKA – 40 % ALC./VOL. DISTILLÉE À PARTIR DE BLÉ FRANÇAIS.