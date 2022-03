L’empreinte durable des femmes dans l’industrie forestière canadienne

Créé pour⠀

L’industrie forestière est longtemps demeurée un secteur traditionnellement masculin. On y voyait rarement des femmes occuper des postes de direction. Mais les choses ont évolué. Le secteur forestier a levé les obstacles qui pouvaient empêcher ou décourager les femmes et les personnes issues des minorités d’entrer dans l’industrie et d’y progresser, et il favorise aujourd’hui l’égalité et la diversité. Trois pionnières de différentes régions du pays racontent comment elles ont participé à paver la voie pour les femmes.

Marie-Noëlle Watts

Directrice générale, Produits forestiers Résolu, Dolbeau-Mistassini, Québec

Ces dernières années, on s’attendait presque à ce que le papier disparaisse. Mais il est toujours là et il se porte bien ! Depuis des siècles, le papier joue un grand rôle dans la diffusion des idées, notamment sous forme de papier journal. Il a énormément contribué au progrès de la société, à la participation citoyenne, à la vie démocratique, à la culture et à l’éducation, ne l’oublions pas.

Le secteur des pâtes et papiers emploie des travailleurs hautement qualifiés, motivés et créatifs. C’est un privilège pour moi de les côtoyer tous les jours. Contrairement à l’idée reçue, c’est un environnement inclusif où il y a beaucoup de place pour les femmes qui sont débrouillardes et désireuses d’apprendre. En somme, les qualités professionnelles priment sur le genre. J’ai été l’une des premières femmes à occuper un poste de conductrice de machine à papier. Par la suite je suis devenue responsable de la production, et je suis aujourd’hui directrice générale d’une papeterie. Chaque fois que je me suis retrouvée dans une nouvelle équipe, il a fallu environ trois mois pour que mes collègues, en général plus surpris que récalcitrants, se rendent compte que je ne voulais que bien accomplir mon travail et les aider à accomplir le leur, et que j’étais compétente. À chaque étape, je me suis acquittée de mes tâches et j’ai été jugée uniquement en fonction de mes résultats.

Christine Leduc

Directrice des opérations forestières chez EACOM Timber Corporation et vice-présidente de Forêts Ontario, Timmins, Ontario

Comme j’ai grandi en ville, la forêt ne représentait pas grand-chose de concret pour moi. C’est au début de mes études universitaires que je me suis passionnée pour les cours de géographie, de foresterie et d’écologie. Et quand j’ai appris que la plupart des forêts au pays étaient publiques, et donc qu’il revenait aux Canadiens de les gérer de manière durable, j’ai voulu participer activement à ce projet. Je me suis dit que travailler au sein même de l’industrie me fournirait la meilleure possibilité d’exercer une influence positive.

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans l’industrie forestière, il y a neuf ans, j’étais la seule femme au milieu d’un groupe d’hommes et je ne passais pas inaperçue ! Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de femmes dans notre secteur. Déjà en 2016, les femmes représentaient 17 % de la main-d’œuvre forestière, et j’ai hâte que cette statistique soit mise à jour pour savoir où nous en sommes maintenant. De nombreuses possibilités s’offrent aux femmes dans le secteur de la foresterie à l’échelle du pays. Il reste encore à faire pour assurer l’égalité des genres dans l’industrie, mais les progrès accomplis en ce sens ont été importants jusqu’à maintenant et se poursuivent.

Shelley Stewart

Propriétaire de Bar S Ventures, Merritt, Colombie-Britannique

Je suis arrivée dans l’industrie tout naturellement : mon père est bûcheron et c’est l’industrie du bois qui fait vivre la famille. La vie de bûcheron est exigeante : on se lève tôt, les journées sont longues et on travaille dur. Mais si vous connaissez des bûcherons, vous savez combien ils sont fiers de leur travail. C’est pourquoi je suis aussi très fière de pouvoir offrir des emplois durables à plus de 30 familles et de soutenir les communautés locales. Je suis extrêmement fière également des femmes qui m’ont précédée et qui ont contribué à faire évoluer les choses dans ce secteur. Je suis honorée de porter le flambeau et de frayer la voie à la prochaine génération de femmes.

J’espère que le secteur forestier saura susciter l’intérêt de la nouvelle génération et faire valoir les possibilités d’emploi nombreuses et diversifiées. Je trouve inspirant et motivant de rencontrer les personnes de l’industrie qui considèrent que la forêt est beaucoup plus qu’un vaste terrain couvert d’arbres.

Pour en savoir plus sur l’industrie forestière canadienne, allez au fr.forestryforthefuture.ca.