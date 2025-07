Oui, je fais un peu pipi. Non, je n'ai plus honte.

Je n'avais même pas 30 ans quand ça m'est arrivé la première fois. C'était une journée comme les autres. J’avais déjà trois enfants, je venais d'accoucher du petit dernier. Je leur lisais des histoires et nous chantions des comptines assis par terre. Puis lorsque je me suis levée, oups, j’ai fait un petit pipi inattendu.



Prise de panique, j'ai couru vers la salle de bain pour vider ce qui restait dans ma vessie – c’est-à-dire pas grand-chose. Mes sous-vêtements, eux, étaient bien mouillés. J’ai dû les changer.



À l’époque, j'étais une jeune maman qui avait donné naissance à trois bébés en cinq ans. Ce petit «accident» m’a fait prendre conscience que l’incontinence n’a pas d’âge. Même si j'étais en bonne santé, j'avais l'impression que mon corps me laissait tomber ou que j'avais fait quelque chose de mal. Après tout, ces années où bien des jeunes femmes voyagent et apprennent à mieux se connaître, moi, je les ai passées enceinte, avec des grossesses difficiles qui ont malmené mon corps. Et pour couronner le tout, voilà que je me faisais pipi dessus!



«C’est pas grave, maman. Moi aussi, je fais pipi dans mes culottes parfois», m’a murmuré Isla, ma fille de trois ans, debout à la porte de la salle de bain. Ses mots de réconfort m’ont sortie de ma torpeur et m’ont fait rire (ma vessie était vide, heureusement).



Quelques mois plus tard, j’ai appris que je n’étais pas seule à vivre avec l’incontinence. Lors d’une jasette avec une autre maman, celle-ci m'a confié sans hésiter que pour régler son problème, elle portait toujours une serviette protectrice, surtout lorsqu'elle sortait marcher ou qu’elle faisait de l'exercice.



Je n'avais jamais envisagé cette solution, je ne savais pas qu'il existait des protections conçues spécialement pour les fuites urinaires. À vrai dire, je n'avais jamais osé parler de mon incontinence parce que j'en avais honte. Pour moi, cette conversation a été salvatrice : elle m’a permis de vaincre la stigmatisation – et de briser le silence. Ma gêne commençait à s'estomper. Après qu’on se soit quittées, je suis allée à la pharmacie pour me procurer ces serviettes qui allaient changer ma vie.



J'en étais au point où toute activité physique – jogging, randonnée, Pilates – entraînait des fuites. Je devais bien choisir mes exercices et les mouvements que j'essayais. Les jumping jacks, ces sauts avec écarts des jambes, étaient hors de question, et j’osais à peine m’imaginer sur une trampoline…



Le lendemain, en prévision de mon cours de Pilates, j'ai glissé une serviette dans mon sac. Avant même la fin du cours, avec cette serviette d'incontinence dans mon pantalon, j'étais conquise. Je ne m'étais pas sentie aussi sûre de moi (et aussi sèche) depuis longtemps.



Cela fera bientôt 10 ans que ma vessie fait des siennes et et que je me suis libérée de cette confusion. Les fuites urinaires sont encore taboues, même si de nombreuses personnes sont aux prises avec l’incontinence. Bien que les serviettes d'incontinence soient d’une aide précieuse, il faut aborder le sujet avec son médecin, car les causes de l’incontinence sont nombreuses, tant chez les hommes que chez les femmes. Selon la Canadian Continence Foundation, 3,3 millions de Canadiens vivent avec l'incontinence.



À défaut de contrôler ma vessie, je contrôle désormais la façon dont j’aborde chaque jour : avec confiance. Je porte une serviette de protection chaque fois que je fais de l'exercice ou que je sors pour une longue période, et j'en ai toujours une de rechange dans mon sac à main – pour moi ou pour toute autre personne qui pourrait en avoir besoin. Même mes enfants savent que « maman a besoin de ses serviettes parce qu'elle fait un peu pipi ». Que ce soit en raison de l’âge, d’un problème de santé ou d’un accouchement, le corps de chaque femme fonctionne différemment. C’est normal, il n'y a aucune raison d'en avoir honte.



