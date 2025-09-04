Votre vessie perturbe-t-elle votre sommeil ?

Pour la plupart des femmes, il est déjà difficile de passer une bonne nuit de sommeil – dresser des listes mentales de choses à faire prend souvent le dessus sur le traditionnel comptage de moutons. Mais parfois, c’est notre corps lui-même qui nous tient éveillées. Pour certaines, c’est même la vessie qui devient noctambule. Et même si vous évitez de boire quoi que ce soit avant le coucher, les réveils nocturnes se multiplient, vous laissant épuisée après de nombreux allers-retours aux toilettes.



Une vessie hyperactive la nuit porte un nom : la nycturie. Alors que le corps est normalement capable de passer entre six et huit heures sans besoin d’uriner, les personnes qui en souffrent se réveillent généralement deux fois ou plus par nuit pour aller aux toilettes. Trois femmes sur cinq touchées par l’incontinence sont aussi concernées par la nycturie, ce qui en fait un trouble bien plus fréquent qu’on ne le croit. Elle provoque bien sûr de la somnolence durant la journée – et souvent une consommation accrue de café –, mais peut aussi entraîner des troubles de l’humeur, de l’anxiété, et même des difficultés de concentration. Si vous vivez avec l’incontinence et souffrez de troubles du sommeil, n’hésitez pas à en parler avec un professionnel de la santé.



Bien que vider votre vessie avant le coucher, porter des chaussettes de compression et surélever vos jambes puisse aider, les serviettes d’incontinence de nuit peuvent vous offrir la sécurité nécessaire pour enfin profiter du repos dont vous avez tant besoin. Avant d’en ajouter une boîte à votre panier, n’oubliez pas de garder en tête ces trois bons conseils d’achat… pour dormir l’esprit tranquille.

1. Choisissez le bon niveau d'absorption

Se réveiller un peu détrempée parce que votre serviette n’est pas assez absorbante ? Non merci. Les serviettes d’incontinence de nuit TENA Sensitive Care Extra CoverageMC sont spécialement conçues pour rediriger les liquides vers leur noyau DuolockMC, qui offre une triple protection contre les fuites, les odeurs et l’humidité. Résultat : vous vous levez fraîche et au sec. En prime, leurs barrières latérales en mousse matelassée ajoutent une dose de confort bien méritée pendant la nuit.

2. Optez pour une couverture adaptée à la nuit

Vos besoins en protection la nuit ne sont pas les mêmes que durant la journée – surtout parce que vous êtes allongée. L’objectif ? Se réveiller au sec, sans la moindre gêne liée à une fuite. Pour des nuits sans souci, les serviettes d’incontinence de nuit TENA Sensitive Care Extra CoverageMC sont conçues pour offrir une protection optimisée en position couchée, avec 20 % de couverture supplémentaire. De quoi vous permettre de bouger, vous tourner et vous retourner en toute confiance.

3. Ne négligez jamais le confort

Oui, rester au sec toute la nuit est essentiel – mais le confort l’est tout autant. Certaines protections noctures peuvent être inconfortables à porter pendant le sommeil et provoquer des irritations cutanées. En fait, 77 % des femmes souffrant de fuites urinaires ressentent une gêne ou une irritation lorsqu’elles portent des protections contre l’incontinence. C’est pourquoi les serviettes d’incontinence de nuit TENA Sensitive Care Extra CoverageMC sont formulées pour prévenir ce type d’inconfort. Leur technologie SkinComfort FormulaMC aide à protéger la peau intime des irritations. Avec leur couche douce au contact de la peau et leurs matériaux 100 % respirants, elles assurent une protection efficace, tout en douceur.