Transportez-vous dans les Alpes italiennes sans quitter la maison

S’ils ont d’abord suscité un engouement passager chez les amateurs, les pinot grigio jouissent désormais d’une popularité bien établie qui perdure dans le temps.

Loin de la simplicité qui le caractérisait jadis, le pinot grigio d’aujourd’hui allie élégance et raffinement, et sa polyvalence en fait l’accompagnement tout désigné pour une foule de mets savoureux.

Au cours des dernières années, ce cépage, d’abord connu surtout pour sa légèreté, a pris une dimension nouvelle. On le reconnaît maintenant comme un vin agréable à déguster, qui peut être à la fois accessible et complexe, rafraîchissant et riche en nuances.

Alois Clemens Lageder, accompagné de ses sœurs Helena et Anna Lageder, dirige actuellement le vignoble, représentant la sixième génération. Ils ont repris l’entreprise de leur père, Alois Lageder, en 2021.

Avec une nouvelle génération aux commandes, la famille crée des vins modernes, riches et durables. Ces produits aux saveurs intenses reflètent les paysages alpins majestueux dont ils sont issus.

Lageder perpétue les traditions de la viticulture en biodynamie, portant une attention particulière aux changements climatiques et aux pressions exercées sur la terre. Son approche consciencieuse repose sur la conviction qu'un sol sain produit des raisins plus vigoureux et que l'innovation n'a de sens que si elle s'inscrit en communion avec la nature.

Il n’est d’ailleurs pas rare d’apercevoir des bœufs en train de brouter paisiblement dans ses vignobles montagnards ! En adoptant des pratiques durables et biologiques, la maison Lageder travaille avec la terre, et non contre elle.

Et quelle terre ! Les Alpes italiennes sont sans conteste le royaume du pinot grigio haut de gamme. Dans cette contrée de vastes espaces, au climat frais et à la lumière généreuse, le pinot grigio s'épanouit pleinement. Le raisin, gorgé des caractéristiques subtiles du terroir minéral et calcaire, donne des vins captivants, au charme et à la finesse irrésistibles.

Les nuits fraîches et les journées ensoleillées permettent aux raisins de mûrir lentement et de développer leur caractère tout en gardant leur fraîcheur. Bref, les conditions idéales pour produire un vin parfaitement équilibré.

Tout comme les montagnes offrent un équilibre entre puissance et grâce, Alois Lageder marie tradition et audace. Repoussant toujours les limites afin de sortir des sentiers battus, il ne craint pas les risques qui viennent avec l'innovation, il les accueille plutôt à bras ouverts.

Cet esprit résolument tourné vers l'avenir fait du vignoble un acteur de premier plan dans l’élaboration de vins où coexistent en harmonie patrimoine, durabilité et créativité dans une seule bouteille.

Alois Lageder combine la fraîcheur, la clarté et la beauté des Alpes italiennes dans ces deux pinot grigio, offerts dès maintenant à la SAQ. Un petit luxe typiquement italien à la portée des Québécois qui apprécient les vins de qualité à prix doux.

Le Pinot Grigio Dolomiti Terra Alpina célèbre la majesté des Dolomites, où les Alpes et la Méditerranée se rencontrent dans une union indicible de beauté et de puissance. Ici, le pinot grigio est cultivé de manière biologique dans des sols calcaires.

En bouche, il offre des arômes minéraux et de fleurs de montagne. Un blanc vif et brillant, tout désigné pour les tablées animées des Fêtes, que l’on mariera avec bonheur avec pâtés, terrines et plats à base de champignons.

Le Riff Pinot Grigio Delle Venezie, quant à lui, est élaboré à partir de raisins cultivés à 150 mètres d’altitude, à l'extrême nord de la Vénétie, dans les contreforts des Alpes. Les sols calcaires des Dolomites donnent un vin au goût léger à moyennement corsé, sec et vif, où l’on perçoit des notes d'agrumes et de fruits du verger. Agréable et apprécié de tous, idéal pour l'apéro, ce vin accompagne à merveille des bouchées salées, des fromages sans prétention et des charcuteries légères.