Au brunch, pour faire changement du traditionnel « deux œufs -bacon », je vous suggère ce délice parfumé et sucré. Toute la tablée va se régaler !

Rien de mieux que des gaufres légèrement croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur pour se lever du bon pied. La purée de banane leur apporte une douceur et une texture exquises, alors que les pépites de chocolat blanc fondant deviennent de petits éclats sucrés. Et le matcha dans tout ça ? Sa subtile amertume ajoute une touche d’élégance et un parfum envoûtant à chaque bouchée.

Après quelques minutes dans le gaufrier, ces merveilles deviennent la base d’un petit-déjeuner réconfort des plus festifs. Mon conseil : les garnir de petits fruits frais et d’un soupçon de yogourt.

Gaufres au matcha et chocolat blanc

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Portion : 12 petites gaufres

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de farine tout usage

2 c. à thé de poudre à pâte

2 c. à soupe de thé matcha

½ c. à thé de sel

1 banane mûre en purée

1 œuf

60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable

375 ml (1 1/2 tasse) de lait au choix

2 c. à soupe d’huile végétale

125 ml (½ tasse) de petites pépites de chocolat blanc

Préparation

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le thé matcha et le sel. Dans un second bol, mélanger la banane mûre, l’œuf, le sirop d’érable, le lait et l’huile végétale jusqu’à ce que la texture soit homogène. Ajouter les pépites de chocolat blanc et bien mélanger avec une spatule. Préchauffer votre gaufrier et y verser une petite quantité de pâte à la fois.

Conservation

Les gaufres cuites se conservent au frigo pendant de deux à trois jours. Elles se réchauffent au grille-pain, ou en quelques secondes dans le micro-ondes.

Congélation : Laisser refroidir les gaufres complètement avant de les glisser dans un sac hermétique. Elles se conserveront au congélateur pendant trois mois.

Décongélation : Mettre les gaufres au frigo pendant une nuit, ou les réchauffer dans le grille-pain.

La gourmande Emilie Gaillet, alias Emilie Murmure sur les réseaux sociaux, est cuisinière professionnelle, styliste culinaire et photographe. Sur châtelaine.com, elle nous propose de délicieuses recettes vitaminées et accessibles. Bonne dégustation !