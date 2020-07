Geneviève O’Gleman s’installe au BBQ!

On va se l’avouer d’entrée de jeu: on craque grave pour le nouveau livre de recettes de Geneviève O’Gleman, BBQ santé (Les Éditions de l’Homme).

Près d’une centaine de recettes originales, allant de l’entrée au dessert, nous mettent l’eau à la bouche comme jamais. La nutritionniste dont la réputation n’est plus à faire propose des façons inédites de cuire le saumon sur BBQ (sur un lit de citrons), de faire du pain sur le gril (un jeu d’enfants!), et d’apprêter le poulet, le porc, le veau, entre autres.

Elle a aussi eu la délicate attention – on l’apprécie – de fournir des recettes de sauces appétissantes et de rubs bien épicés qui donneront aux steaks un petit oumph vraiment pas désagréable.

Geneviève a pensé à tout: les tables des matières sont multiples et les recettes y sont classées tantôt selon l’ingrédient principal, tantôt selon ce qu’elles ne contiennent pas (hé oui!) – sans gluten, sans produits laitiers, sans soya, etc. Elle a même inséré des photos de certains ingrédients plus rares, afin qu’on les repère plus facilement sur les étagères des épiceries.

Ce recueil de recettes, richement illustré par la photographe Maude Chauvin, deviendra une référence en matière de cuisine d’été.