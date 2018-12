«Je cuisine avec toi», le livre sans recettes qui donne envie de cuisiner

Je cuisine avec toi vise avant tout à convaincre les jeunes d’enfiler un tablier et d’oser expérimenter. Magnifiquement illustré par Stéphanie Aubin, il donne des tas de trucs pour que la première incursion devant les fourneaux soit couronnée de succès. Avec humour, les autrices abordent une foule de sujets, du lavage essentiel des mains au préchauffage crucial du four, en passant par l’importance de bien lire la recette et de sortir tout ce dont on aura besoin avant de débuter. Elles y expliquent aussi le vocabulaire culinaire et les techniques de coupe. « L’ouvrage contient tous les ingrédients pour donner envie de cuisiner, dit Hélène Laurendeau. Quant aux recettes, il y en a plein sur Internet! »

Je cuisine avec toi, GALLIMARD, 24,95 $.