3 petits électroménagers qui raviront les (vrais) gourmands

Multicuiseur, Our Place, 320 $

Cet appareil coquet combine les fonctions de l’autocuiseur et de la mijoteuse. Dans son contenant antiadhésif d’une capacité de 5,6 litres, vous pouvez faire sauter puis cuire longuement ou sous pression vos plats favoris, qu’il s’agisse de viandes qui se défont à la fourchette, de grains entiers moelleux, ou de bouillons riches en saveurs.

Four à pizza, Ricardo, 399 $

Grâce à sa pierre intégrée qui favorise une diffusion uniforme de la chaleur, ce four à pizza permet de préparer des margherita à la croûte bien dorée en moins de trois minutes. Ricardo affirme qu’on peut aussi y faire rôtir viande, poisson et légumes !

Machine à laits végétaux, Almond Cow, 330$

Les boissons à base de plantes sont plus populaires que jamais et la machine Almond Cow permet d’en préparer soi-même sans trop d’efforts. Cet appareil compact produit de 5 à 6 tasses de « lait » par lot, en utilisant vos noix, graines ou céréales préférées. Pour le mettre en marche, c’est facile : ajoutez simplement l’ingrédient de base de votre choix et versez de l’eau. Ensuite, laissez la machine faire le reste. Même pas besoin de filtre !

