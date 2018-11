Salade de choux de Bruxelles râpés, de pommes et de canneberges séchées

Préparation: 20 minutes

Attente: 20 minutes

Rendement: 4 portions

Ingrédients

350 g (4 tasses) de choux de Bruxelles (environ 16 choux)

2 pommes, coupées à la mandoline

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

60 ml (1/4 tasse) de jus de citron, fraîchement pressé

70 g (1/2 tasse) de canneberges séchées

50 g (1/3 tasse) de noix de pins, grillées

50 g (1/3 tasse) de fromage Pecorino Romano, fraîchement râpé

60 ml (1/2 tasse) de ciboulette fraîche, ciselée

Le zeste de 1 orange

Sel et poivre, au goût

Préparation

À l’aide d’une mandoline ou d’un couteau, râper (ou trancher) finement les choux de Bruxelles et les pommes. Placer dans un grand bol. Ajouter l’huile d’olive, le jus de citron et les canneberges séchées. Bien mélanger. Laisser reposer pendant 20 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, griller les noix de pins à sec dans un petit poêlon. Réserver. Ajouter le reste des ingrédients au mélange de choux et de pommes. Mélanger.

Pour une version plus rassasiante, on y ajoute une boîte de conserve de lentilles vertes rincées et égouttées.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.