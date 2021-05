Cheveux : jamais sans (les conseils de) mon coiffeur

On peut aussi opter pour les microfibres de kératine teintée, que l’on appose sur les zones à camoufler. Quand les racines se démarquent de façon radicale, il reste les colorants permanents destinés à la repousse. Ben Malinowski conseille un ton plus clair que la chevelure, « plus facile à corriger que du foncé si un problème survient ».

Il s’agit de retoucher rapido presto les repousses le long de la raie et autour du visage. Il existe plusieurs propositions éphémères pour gérer la bête poivre et sel : vaporisateurs colorés, mascaras pour cheveux, fards minéraux en poudre, bâtons qui se dévissent comme un rouge à lèvres… « C’est parfait avant une conférence Zoom inopinée ! » s’exclame Ben Malinowski, coloriste au salon Au Premier Coiffure Spa.

La plupart des colorants vendus en pharmacie sont classés selon un système universel de chiffres (parfois combinés à des lettres). Le premier chiffre détermine le ton naturel qu’on désire obtenir, selon une échelle de 1 à 10 : 1 correspond au plus foncé, soit le noir. Le plus pâle, soit le blond platine, est le 10.

Les accessoires de cheveux sont d’une aide précieuse pour camoufler les intrus grisonnants. Les serre-têtes ultralarges couvrent le dessus de la tête de façon satisfaisante. La styliste capillaire Lacy Redway, qui compte Lupita Nyong’o, Priyanka Chopra et autres stars du cinéma dans sa clientèle, recommande le look rétro lancé par la maison Dior : un foulard rectangulaire posé en bandeau le long du front, et noué sur la nuque. Pour créer une variante sur ce thème, il suffit d’attacher les cheveux en tresse basse et d’insérer les bouts du foulard dans la natte.

La coloration ton sur ton est tout indiquée pour les chevelures qui ont besoin d’être ravivées sans modifier leur nuance. Elle enrobe la surface de la fibre de pigments proches de notre teinte, tout en la faisant briller, et s’estompe au lavage au bout de six à huit semaines.

Le gommage • Un cuir chevelu sain est le fondement de cheveux brillants. « On sous-estime le pouvoir d’un bon gommage du cuir chevelu, qui élimine les impuretés et les résidus de produits », s’enthousiasme Véronique Beaupré.

Le secret des cheveux miroitants réside dans les écailles de la cuticule pilaire (enveloppe de la fibre) : elles doivent être resserrées et le mieux alignées possible, sans brèches ni usure. Pour y parvenir, il faut choisir les bons gestes et ne pas lésiner sur les produits adaptés à notre type de cheveux.

Le lavage

• On applique du revitalisant après chaque shampooing, sauf si on a les cheveux fins. « Ce sera une fois par semaine, dans ce cas, et en très petite quantité », précise Marie-Josée Lepage, maître-coiffeuse-coloriste au Salon Pure. Si la chevelure est de type gras, on devrait le faire aux deux semaines, et uniquement sur les pointes, selon Véronique Beaupré. • Nos experts s’entendent sur l’efficacité du jet d’eau glacé à la fin du lavage pour sceller les écailles du cheveu.

Le brossage

Sur cheveux humides • Toujours commencer à démêler en partant des pointes, à l’aide d’un peigne en corne à grosses dents. On remonte petit à petit jusqu’aux racines. • Puis, on stimule le cuir chevelu avec une brosse spéciale à picots ou destinée au démêlage (de type Manta ou Tangle Teezer).

Sur cheveux secs • À l’étape coiffage, Véronique Beaupré aime bien les brosses à poils de sanglier. À noter qu’elles conviennent surtout aux chevelures peu abondantes. Une crinière épaisse nécessite des poils qui vont plus en profondeur (les modèles mixtes poils de sanglier + nylon). Pour les bouclettes, les doigts sont le meilleur outil qui soit.

Le séchage

• « Il est primordial d’enduire les cheveux d’une protection thermique avant d’utiliser un outil chauffant. Je termine le séchage avec un jet d’air froid pour accroître la brillance », déclare David D’Amours. • Fixer un embout diffuseur au sèche-cheveux, en évitant de maintenir longtemps la chaleur directe à un endroit, selon Véronique Beaupré. • Pour le brushing, Marie-Josée Lepage préconise la brosse en céramique, qui répartit la chaleur du sèche-cheveux de façon homogène. Ou encore la brosse ionique lissante qui rend les cheveux droits et brillants en un clin d’œil.

Volume

Les cheveux restent plaqués sur le crâne ? Quelques pschitts de produits adaptés et un peu de doigté suffisent à secouer cette léthargie.

Sur cheveux humides

Les shampooings texturisants et volumisants revigorent les fibres fines. « À alterner avec une version hydratante ou pour cheveux colorés », avise Marie-Josée Lepage. Les mousses coiffantes sont miraculeuses pour décoller les racines, sous l’action du sèche-cheveux dirigé dans le sens contraire de la pousse. D’autres complices comme des sprays amplificateurs de racines apportent corps et tenue. « Pour décupler le volume, on sèche la tête penchée vers l’avant », dit Lacy Redway. Pour les boucles, des masques enrichis de son de blé, de thé noir ou de vitamine E vont stimuler la flexibilité et le ressort des vrilles.

Sur cheveux secs

Le shampooing sec est devenu un produit phare aux multiples qualités, dont celle d’ajouter du volume. La poudre texturisante est une autre solution : il suffit de la saupoudrer près du cuir chevelu et de la travailler du bout des doigts. En passant, un secret de Polichinelle : le sébum ne doit jamais stagner aux abords des racines, sinon c’est paysage archiplat garanti. Il faut le répartir en procédant à un brossage régulier.

Longueur

On ne s’improvise pas coiffeuse : les changements complexes de coupes doivent rester entre les mains des experts. À la maison, on se contente d’entretenir… autrement dit, de raccourcir un brin.

Outils requis

• Des ciseaux professionnels (au pire, de petits ciseaux de couture) • Un peigne: droit à dents fines (pour cheveux lisses), à dents larges et espacées (pour textures bouclées ou crépues) • Une brosse démêlante

Écourter une frange

• On travaille sur les cheveux secs, afin de constater tout de suite le résultat. • On glisse le peigne jusqu’à la longueur désirée. La frange doit être maintenue le plus proche possible du visage. • On procède à la coupe en piquetage: on donne de petits coups de ciseaux verticaux, de bas en haut. Cela permet d’effiler et de donner du volume à la matière. « Toujours commencer par le centre pour se diriger ensuite vers les côtés », précise MarieJosée Lepage.

Couper les pointes

Cheveux longs lisses • Séparer la chevelure en deux, du milieu du front jusqu’à la nuque. • Ramener les cheveux dégagés vers l’avant.Les attacher sous le menton avec un élastique qui sera ensuite glissé sur la couette jusqu’à la longueur désirée. • Couper nettement ce qui dépasse de l’attache.

Cheveux bouclés • Épointer les boucles une par une, en éliminant la dernière ondulation.

Cheveux crépus • Pour les tresses et les vanilles (mèches torsadées) : couper les pointes rêches et affinées. • Pour les coiffures afros : diviser la chevelure en plusieurs sections. Procéder délicatement au lissage, mèche par mèche, avec un peigne à dents larges. Saisir l’extrémité d’une mèche entre l’index et le majeur et couper la zone abîmée.

Nos experts + leur produit-culte